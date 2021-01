Brie Bella vient de dévoiler quelle pourrait être la photo la plus adorable de Buddy Danielson encore.

le Total Bellas La star s’est rendue sur Instagram Stories le lundi 4 janvier pour partager de nombreuses photos d’elle et de son mari Daniel Bryan (née Bryan Danielson), le fils de 5 mois, mais il y avait un cliché en particulier qui se démarquait des autres.

Pourquoi demandes-tu? Parce que sur cette photo, Brie a réussi à capturer l’une des «premières» de Buddy.

Plus précisément, on peut le voir assister à la neige pour la première fois – et le long du pittoresque lac Tahoe, néanmoins! Ce serait un spectacle surréaliste pour n’importe quel enfant, mais surtout l’un est né en Arizona et a grandi dans la Napa Valley ensoleillée de Californie.

Buddy était clairement impressionné, regardant le pays des merveilles hivernal qui l’entourait les yeux écarquillés et agapés. «Je connais la sensation de Bud», a écrit Brie sur le cliché, qui est encore plus doux quand on réalise à quel point Buddy ressemble à sa grande soeur, Birdie Danielson.