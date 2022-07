Le fils de Brie Bella la confond avec sa sœur jumelle Nikki Bella – Hollywood Life

Si vous avez déjà mélangé Brie et Nikki Bella, tu n’es pas seul! Les sœurs pro-catch ont plaisanté sur le fils d’un an de Brie Copain confondre sa mère et sa tante lors du dernier épisode de leur Le podcast des Bellas. Le couple a partagé une histoire hilarante à propos de Buddy appelant Nikki “Mama” à l’antenne. “Les enfants de Brie pensent que je suis maman”, a déclaré Nikki dans l’émission, et Brie a convenu, “Nos enfants ne cessent de s’embrouiller.”

Nikki a partagé l’histoire amusante, disant qu’elle avait essayé de corriger Buddy. “Les enfants de Brie ne cessent de se confondre avec elle et moi. Je suis sur le point de rentrer à pied pour aller à Matteo [Nikki’s son], et Buddy dit ‘Maman’ et je dis ‘Non, c’est Dodo'”, a-t-elle expliqué, avant de dire qu’il “ne laisserait pas passer” et n’arrêtait pas de dire qu’elle était sa mère. “‘Non maman, tu n’es pas Dodo.'”

Brie a partagé une histoire similaire, disant que son fils était devenu confus quand il s’est réveillé pour la première fois et qu’elle est allée le voir. « Hier, il s’est réveillé d’une sieste. J’entre là-dedans, et il fait littéralement cette grosse bosse dans le dos, et il dit: ‘Non Dodo, non.’ Je réponds : “Non, c’est maman”, a-t-elle dit. “J’ai dû m’accroupir et regarder à travers les poignées du berceau, et je me suis dit : ‘BudBud, c’est maman.’ Et puis, finalement, il a arrêté de pleurer.

Nikki est intervenue pour plaisanter en écoutant son neveu pleurer. “Je l’ai entendu crier dans l’autre pièce” “Pourquoi crie-t-il ‘No Dodo.’ Est-ce qu’il fait un cauchemar à propos de moi ? la star de la WWE a plaisanté.

Brie a continué à dire qu’elle pensait qu’il serait plus facile pour ses enfants de distinguer instinctivement le duo de lutteurs. “Est-ce que je n’ai pas une certaine odeur ?” elle a demandé. “Je te regarde en ce moment, et est-ce que nous nous ressemblons autant ?” Nikki a répondu qu’ils sont identiques après tout. “Je veux dire, nous sommes des jumeaux,” dit-elle.

Outre Buddy, Brie a une fille aînée Birdie, 5, avec son mari Bryan Danielson. Nikki est juste mère d’un fils Matteo, 1 ans, avec son fiancé Anton Chigvintsev. Matteo et Buddy sont tous deux nés à quelques jours d’intervalle en 2020, Matteo étant arrivé le 31 juillet et Buddy étant né le 1er août.