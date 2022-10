Le fils de Bradley Walsh, Barney, décroche un rôle dans un drame majeur de la BBC

Le fils de BRADLEY Walsh, Barney, a décroché un rôle dans un drame majeur de la BBC.

Le joueur de 24 ans est surtout connu pour la série ITV dans laquelle il joue aux côtés de son célèbre père, Bradley Walsh & Son: Breaking Dad.

Rex

TVI

Barney joue aux côtés de son célèbre père dans Bradley Walsh & Son: Breaking Dad[/caption]

Cependant, Barney a également suivi les traces d’acteur de Bradley ces dernières années et joue aux côtés de son père dans The Larkins.

Maintenant, Barney a été annoncé comme l’une des stars invitées de la série 12 du drame à succès de la BBC, Death in Paradise.

Dans un message sur la page Twitter officielle de l’émission, Barney a été vu rayonnant devant la caméra alors qu’il posait aux commandes d’un bateau.

La légende disait: “Nous sommes ravis d’annoncer que Barney Walsh de #TheLarkins est l’une de nos stars invitées de la série 12!”

Lire la suite Mort au paradis VOIR LES ÉTOILES Death in Paradise annonce des visages très familiers rejoignant la saison 12 Nouveaux visages Premier aperçu des stars de Holby City et Derry Girls dans Death in Paradise saison 12

Les fans de l’émission et Barney ont été ravis de la nouvelle, avec un écrit: “Yay, j’adore Barney Walsh. J’ai hâte de regarder l’épisode dans lequel il est invité.

Un autre a ajouté: “Oui … j’aime Barney.”

Un troisième a tweeté: “Awww bénis luvly mec.”

Barney n’est pas la seule star invitée confirmée pour la douzième série de Death in Paradise, qui voit Ralf Little jouer le détective principal Neville Parker.





Il a également été révélé que la star de Kate et Koji, Okorie Chukwu, et Jo Hartley d’After Life participaient le même jour que Barney.

Pendant ce temps, Fiona Button de Grantchester, Robert Webb de Peep Show et Kevin Eldon de Sanditon ont déjà été confirmés.

Cependant, les fans de la série ont été choqués par la transformation de Les Dennis lorsqu’il a été annoncé comme guest star la semaine dernière.

Dans son casting, les cheveux gris habituels de Les ont été abandonnés pour des mèches plus foncées et il arbore un bronzage très bronzé.

Son personnage porte également un blazer bleu clair et un t-shirt noir sur la photo officielle de Death In Paradise.

Les détails exacts sur qui Les, 69 ans, joue sont gardés secrets.

Death in Paradise est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.