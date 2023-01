Le fils de Bolsonaro met en garde contre le lien entre son père et les émeutes au Brésil alors que la police interroge 1 000 suspects

La police brésilienne a interrogé mardi environ 1 000 manifestants liés aux émeutes de Brasilia dimanche.

On pense qu’ils sont soutenus par l’ex-président Jair Bolsonaro.

Mais le fils de Bolsonaro a mis en garde mardi contre les personnes liant son père aux émeutes.

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, a déclaré mardi que les gens ne devraient pas essayer de lier son père aux émeutes qui ont pris d’assaut Brasilia plus tôt cette semaine, lorsque des partisans du leader d’extrême droite ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du pays. .

“N’essayez pas de créer un récit de mensonges comme si Bolsonaro avait un lien avec ces actes irresponsables”, a déclaré Flavio lors d’une session au Sénat. “Depuis les résultats des élections, il est resté silencieux, pansant ses plaies, pratiquement au secret”.

Pendant ce temps, le sénat brésilien a approuvé l’intervention fédérale dans les émeutes.

Mardi également, la police brésilienne a interrogé quelque 1 000 manifestants détenus dans un gymnase surpeuplé de la capitale après que des foules anti-gouvernementales aient saccagé des bâtiments publics au cours du week-end, alors que le nouveau gouvernement du pays s’efforçait de surmonter la crise.

La plupart seraient des partisans de Bolsonaro. Ils ont été arrêtés lundi alors que les troupes démantelaient un camp à Brasilia où des manifestants sont partis dimanche avant de prendre d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Brésil.

Les manifestants du camp à l’extérieur du quartier général de l’armée ont appelé à un coup d’État militaire pour annuler le résultat des élections d’octobre au cours desquelles le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a battu de justesse Bolsonaro, qui a fait des suggestions sans fondement d’élections truquées.

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui mène des enquêtes sur les manifestations “anti-démocratiques”, s’est engagé mardi dans un discours à combattre les “terroristes” au travail à Brasilia.

“La démocratie prévaudra et les institutions brésiliennes ne plieront pas”, a déclaré Moraes lors de la prestation de serment d’un nouveau chef de la police fédérale.

Pourtant, le défi de mener une enquête criminelle aussi énorme sur un mouvement de protestation vaguement organisé dans les premières semaines d’un nouveau gouvernement commençait déjà à se faire sentir.

Environ 1 000 détenus du camp de protestation ont été détenus pour interrogatoire dans un gymnase de la police où ils dormaient par terre, certains enveloppés dans des drapeaux brésiliens, et se sont plaints à un journaliste de Reuters d’être détenus indéfiniment et mal nourris. Ils ont chanté et pris des selfies avec leurs téléphones, comme le montre une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Environ 200 autres manifestants étaient en état d’arrestation et attendaient d’être inculpés dans un établissement pénitentiaire pour leur rôle dans le déchaînement de dimanche qui a vandalisé certains des bâtiments les plus emblématiques de la capitale lors de la pire attaque contre la démocratie brésilienne depuis des décennies.

Lula, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a rencontré lundi soir le chef de la Cour suprême, les dirigeants du Congrès et les gouverneurs des États dans une démonstration d’unité nationale pour condamner les émeutes. Ils ont visité le bâtiment saccagé de la Cour suprême, qui était le site le plus endommagé par les émeutiers pro-Bolsonaro.

L’ancien président a été admis lundi à l’hôpital de Floride où il a volé 48 heures avant la fin de son mandat. Il a déclaré mardi à CNN Brasil qu’il pourrait écourter son séjour là-bas en raison de ses problèmes médicaux et retourner au Brésil avant la fin du mois.