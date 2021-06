Le fils de Bo Schembechler, d’anciens joueurs de football du Michigan veulent des comptes

La statue regarde en avant, sa position agressive. Son casque dans une main et son plan de match dans l’autre, il pourrait être sur la touche, à la recherche d’un moyen de battre l’Ohio State. Il se dresse devant le bâtiment qui porte son nom – Schembechler Hall, qui abrite le programme de football dont les fondations sont enracinées dans la mythologie entourant Bo Schembechler, l’entraîneur le plus célèbre du football du Michigan.

A 27 miles au nord-est, le fils de Bo, Matt, s’est tenu devant des membres des médias jeudi après-midi pour dire au monde qu’il avait été agressé sexuellement en 1969 par un médecin de l’équipe de football, en a parlé à son père et rien n’a été fait.

L’allégation, couplée à celles de plusieurs autres joueurs de football – dont deux jeudi, qui ont déclaré avoir dit à Bo avoir été agressée sexuellement par le même médecin pour être ignorée – a secoué l’université déjà choquée par plus d’un an de preuves sur la façon dont Le Dr Robert Anderson a utilisé sa position pour agresser sexuellement des centaines d’étudiants au cours des décennies. Certains se demandent s’il est temps de mettre la statue de Bo en veilleuse, un peu comme l’a fait la Penn State University après avoir découvert que son légendaire entraîneur de football Joe Paterno n’avait pas fait assez pour empêcher l’un de ses entraîneurs adjoints d’agresser sexuellement de jeunes garçons.

Au cours de la conférence de presse, ni Matt ni deux autres anciens joueurs ou leurs avocats n’ont demandé la chute de la statue, mais ont répété à plusieurs reprises que l’entraîneur de longue date devait être tenu responsable.

« Bo savait », a déclaré l’avocat de Matt, Mick Grewal, lors de la conférence de presse à Novi. « Si Bo écoutait son fils, ces deux messieurs (Daniel Kwiatkowski et Gilvanni Johnson) ne seraient pas assis ici aujourd’hui » et des centaines n’auraient pas été maltraités.

Matt a accepté.

« Les abus d’Anderson étaient le secret le moins bien gardé du Michigan », a-t-il déclaré. « Anderson a pu continuer cet abus pendant si longtemps parce qu’il était soutenu par une culture qui voulait préserver la réputation. »

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il était prévu de démolir la statue ou de renommer le bâtiment du football, ou si des discussions avaient été entamées sur ces sujets, l’université, par l’intermédiaire du porte-parole Rick Fitzgerald, a refusé de commenter.

Anderson a ensuite travaillé comme médecin à l’UM jusqu’en 2002, notamment en tant que médecin-chef des équipes de Schembechler.

Des centaines d’athlètes de l’UM ont accusé Anderson de les avoir agressés sexuellement, notamment en leur caressant les organes génitaux et en leur faisant subir des examens rectaux, même lorsqu’ils se sont présentés avec des maux de coude ou de gorge. D’autres étudiants de l’UM ont accusé Anderson d’avoir accordé des reports de projet de la guerre du Vietnam en échange d’actes sexuels.

Des centaines d’hommes ont poursuivi l’université pour ne pas avoir arrêté Anderson. Les affaires sont actuellement en médiation devant la Cour fédérale. En mai, une enquête menée par le cabinet d’avocats WilmerHale a conclu que l’inconduite d’Anderson avait été signalée « plusieurs fois entre 1978 et 1981 », mais qu’un « administrateur supérieur de l’université … n’avait pas pris les mesures appropriées ».

Au cours de la conférence de presse, l’université a publié une déclaration.

« Notre sympathie pour toutes les victimes d’Anderson est profonde et inébranlable, et nous les remercions pour leur courage à se manifester. Nous condamnons et nous présentons nos excuses pour l’inconduite tragique du regretté Dr Robert Anderson, qui a quitté l’Université il y a 17 ans et est décédé le 13 il y a des années. Nous nous engageons à résoudre leurs réclamations et à poursuivre le processus de médiation confidentielle guidé par les tribunaux. »

Mais ceux qui ont pris la parole lors de la conférence ont déclaré que l’université n’avait pas encore présenté ses excuses pour les mesures prises pour maintenir Anderson en tant que médecin de l’équipe de football.

Outre Matt Schembechler, Kwiatkowski, un joueur de ligne offensive du Michigan de 1977 à 1979, et Johnson, un receveur large de 1982 à 1986 qui a également joué pour les Lions de Détroit en 1987, ont parlé lors de la conférence de presse de jeudi, détaillant les allégations selon lesquelles Anderson les a agressées sexuellement et ils ont dit Bo à ce sujet. Kwiatkowski a été maltraité par Anderson à quatre reprises et Johnson a été agressé 15 fois, ont-ils déclaré.

Johnson s’est étouffé en décrivant avoir été recruté par des entraîneurs de football et comment ils ont dit à sa mère qu’ils le garderaient en sécurité. Quand il est arrivé sur le campus, il a dû se présenter pour un examen médical.

« Avant mon physique de première année, vous entendiez des joueurs plaisanter sur le fait de devoir voir » Dr. Anus », a-t-il déclaré. Johnson a été agressé sexuellement lors de cette visite. « Je n’ai jamais eu un physique comme ça. J’ai dit à Bo. Bo a dit qu’il vérifierait cela avec le personnel médical. Jamais entendu en retour. »

Mais d’autres joueurs ont dit à Johnson de ne pas insister sur Bo à ce sujet. Il a dit que tout le monde le savait – les entraîneurs ont plaisanté à propos d’Anderson et ont menacé les joueurs de passer un examen par lui s’ils ne travaillaient pas assez dur.

En 1968, Anderson commençait tout juste sa carrière à l’UM. Bo Schembechler a épousé la mère de Matt, Millie, puis a quitté en 1969 Miami (Ohio), où il avait été entraîneur-chef, pour venir à Ann Arbor.

Une fois à Ann Arbor, Matt voulait jouer dans des sports pour les jeunes. Schembechler l’a envoyé à Anderson pour un examen physique obligatoire.

Anderson a caressé les parties génitales de Matt et l’a pénétré numériquement, a déclaré Matt. Il en a parlé à sa mère, Millie, tout de suite. Millie, une infirmière, était bouleversée et a dit à Matt qu’il devait en parler à Bo quand il rentrerait de l’entraînement.

Matt l’a fait.

Bo a explosé de colère, se souvient Matt. « Je ne veux pas entendre ça », a déclaré Matt Bo, ajoutant que Bo avait également dit « ne plus jamais me parler de ça ». Matt a déclaré que Bo lui avait également donné un coup de poing dans la poitrine, assez fort pour le renverser sur les fesses.

Rien n’est arrivé à Anderson, alors un peu plus tard, Millie a remonté la rue chez son voisin, le directeur sportif de l’époque, Don Canham, qui deviendrait également une légende dans l’histoire du département des sports. Matt a déclaré que Canham était venu chez Schembechler pendant que Bo était à l’entraînement. Matt lui a raconté la même histoire. Don s’est tu et a dit qu’il s’en occuperait.

Le jeune Matt pensait que cela signifiait qu’Anderson serait renvoyé. Plus tard, il entendit Bo et Millie se disputer et entendit Bo dire quelque chose sur le besoin d’Anderson dans son équipe.

Canham est décédé en 2005. Bo Schembechler est décédé un an plus tard. Anderson est décédé en 2008.

Ce que Bo savait d’Anderson et de ce qu’il a fait a divisé ses anciens joueurs. Son disciple le plus célèbre et ancien quart-arrière, Jim Harbaugh, est maintenant l’entraîneur-chef.

La semaine dernière, Harbaugh a défendu la réputation de son ancien entraîneur lorsqu’il a été interrogé sur la situation d’Anderson dans un camp de football à Ferris State.

« Je peux vous dire ceci », a déclaré Harbaugh. « Bo Schembechler … il n’y avait rien que je voyais à l’époque où j’étais enfant ici, mon père était membre du personnel ou quand je jouais ici … il ne s’est jamais assis sur quoi que ce soit. Il n’a jamais tergiversé sur quoi que ce soit. Il a fait attention C’est le Bo Schembechler que je connais. Il n’y a rien qui ait jamais été balayé sous le tapis ou ignoré. Il s’est occupé de tout en temps opportun. C’est le Bo Schembechler que je connaissais.

Matt et Bo ont eu une histoire difficile. En janvier 1999, Matt Schembechler a poursuivi son père, UM, la police du campus et les responsables de l’école après avoir prétendu qu’ils avaient saboté ses efforts pour fabriquer des souvenirs à partir des gradins du stade mis au rebut. La poursuite a été rejetée devant un tribunal fédéral quelques mois plus tard.

« Je ne déteste pas Bo », a déclaré Matt. « Je ne l’aime pas. »

« Je ne déteste pas Bo », a déclaré Matt. « Je ne l'aime pas. »

Contactez David Jesse : 313-222-8851 ou djesse@freepress.com.