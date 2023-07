Le fils de Bhagyashree, Abhimanyu Dassani, et Shreya Dhanwanthary sortent ensemble ?

Le fils de l’actrice de Bollywood Bhagyashree, Abhimanyu Dassani fait actuellement la une des journaux pour sa vie personnelle. Abhimanyu, qui attend la sortie de son prochain projet Nausikhiye, serait en couple avec sa co-star Shreya Dhanwanthary. Les spéculations vont bon train sur le fait que le duo est tombé amoureux sur les plateaux de Nausikhiye. Selon un rapport d’un portail médiatique, Abhimanyu et Shreya ont été attirés l’un par l’autre lors du tournage du film à Bhopal. Bien qu’aucun d’eux n’ait encore confirmé le statut de leur relation, le buzz autour de leur relation supposée se renforce.

Rencontres entre Abhimanyu Dassani et Shreya Dhanwanthary

Le rapport affirmait qu’Abhimanyu Dassani et Shreya Dhanwanthary tournaient pour Nausikhiye à Bhopal, où ils sont restés pendant un mois. Au cours de leur programme d’un mois dans la ville, le duo s’est rapproché et aurait développé un lien fort l’un avec l’autre. Le rapport ajoute en outre qu’Abhimanyu et Shreya sont assez sérieux au sujet de leur relation. Ils se sont abstenus de commenter la question. Nous attendons avec impatience qu’ils officialisent leur relation.

Les films d’Abhimanyu Dassani

Abhimanyu Dassani, a fait ses débuts en tant qu’acteur à Bollywood, avec la comédie d’action 2018 Mard Ko Dard Nahi Hota. Dirigé par Vasan Bala, le film, mettant également en vedette Radhika Madan, Gulshan Devaiah et Mahesh Manjrekar, a été un succès dormant au cinéma. Abhimanyu a pris de l’importance, avec son passage dans Meenakshi Sundareshwari de Netflix, où il a partagé l’espace d’écran avec Sanya Malhotra.

Films et séries Web de Shreya Dhanwanthary

Pendant ce temps, Shreya Dhanwanthary est un visage populaire dans le showbiz. Elle a prouvé ses prouesses d’actrice dans des films comme Chup: Revenge of the Artist et Why Cheat India. L’homme de 34 ans a également fait partie de nombreuses séries Web acclamées par la critique, notamment Scam 1992, Unpaused: Naya Safar, The Family Man et Mumbai Diaries 26/11.

Complot de Nausikhiye

En parlant de Nausikhiye, le film est réalisé par Santosh Singh. Outre Abhimanyu Dassani et Shreya Dhanwanthary, Amol Parashar a été engagé pour jouer un rôle crucial. Annoncé l’année dernière en novembre, les créateurs ont récemment terminé le tournage de Nausikhiye. Actuellement, les travaux de post-production sont en cours. Le film tourne autour de deux individus, qui organisent un mariage, volent accidentellement une épouse et ouvrent ainsi la voie à une poursuite hilarante du chat et de la souris. La date de sortie de Nausikhiye est secrète.