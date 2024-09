Le fils de Betty A. Bridges révèle ses derniers mots à la défunte star de « ER »

Todd Bridges a consacré un moment de sa récente interview à sa défunte mère Betty A. Bridges.

Le Différents coups acteur, 59 ans, s’est assis avec Personnes où il a parlé de sa mère décédée à 83 ans le 27 août.

« Avant de mourir, elle était un peu réveillée, et je l’ai embrassée sur le front, et je lui ai dit : ‘Ecoute, si tu veux aller voir ta mère, ta grand-mère et tes frères, tu peux y aller, maman. Aller. Tout ira bien pour nous », a-t-il cité au média en rappelant ses derniers mots à sa mère.

« Environ quelques heures plus tard, elle était partie », a déclaré le Tout le monde déteste toujours Chris » a ajouté l’acteur, avant de révéler les choses les plus importantes qu’il a apprises de Betty – qui, selon lui, étaient sa foi.

L’acteur a également révélé qu’outre le rôle de Betty dans Bons moments, ER, et 2 filles fauchées, elle a également contribué à la communauté noire.

« Ce qui est intéressant, c’est que la raison pour laquelle tant d’enfants noirs se sont retrouvés dans ce business était à cause de mes parents », a-t-il expliqué.

La défunte actrice est décédée alors qu’elle était soignée dans la maison de Todd.