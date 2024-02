Le fils de Benjamin Netanyahu, Yair, 32 ans, se cache dans un gratte-ciel de Floride, à 5 000 dollars par mois, protégé par les gardes du corps israéliens du Shin Bet alors que des centaines de milliers de ses compatriotes risquent leur vie dans des combats brutaux contre le Hamas à Gaza.

Par Ben Ashford à Hallandale Beach, Floride pour Dailymail.Com





Des photos exclusives de DailyMail.com montrent Yair, le fils aîné de Benjamin Netanyahu, 32 ans, flânant dans un appartement de luxe loué à 5 000 dollars par mois en Floride, alors que la guerre contre le Hamas à Gaza fait rage.

Nos images montrent le garçon de Bibi se prélassant en short et en sweat, sirotant un verre et recevant des amis avec un casque VR sur la vaste terrasse de son appartement à deux lits.

Le descendant choyé de Netanyahu est éligible au service de réserve jusqu’à ses 40 ans – mais a plutôt choisi de se cacher à Hallandale Beach, juste à l’extérieur de Miami et à quelque 7 000 milles de la ligne de front.







Son père a fait appel à un nombre record de réservistes pour mener une guerre brutale contre le Hamas et purger la bande de Gaza des terroristes haineux pour les Juifs.

Yair est depuis longtemps une figure polarisante en Israël, où les critiques affirment qu’il a profité des atours du pouvoir de sa famille et d’un style de vie de playboy sans jamais occuper un vrai travail.

Yair, podcasteur et militant des réseaux sociaux, a également été photographié torse nu alors qu’il profitait d’une journée ensoleillée au bord de la piscine de son immeuble d’Hallandale Beach.

La semaine dernière, son père a promis une « victoire totale » sur le Hamas et a ordonné aux troupes de Tsahal de se préparer à une offensive terrestre majeure contre la ville densément peuplée de Rafah, au sud de Gaza.

Mais le cri de guerre de Netanyahu a semblé perdu pour Yair et ses invités, dont l’un s’est moqué d’un casque VR tandis qu’un autre a utilisé son téléphone pour prendre des photos de la vue panoramique sur la mer et la ville.

« Il aime faire la guerre – mais via les réseaux sociaux », s’est moqué Uri Misgav, journaliste du journal israélien de gauche Haaretz et critique de longue date de Netanyahu.

“C’est le fils paresseux et paresseux qui fait la fête à Miami tandis que son père, Premier ministre, exhorte les Israéliens ordinaires à sacrifier leurs propres fils et leurs vies.”

Les réservistes qui ont abandonné leurs études, leur travail et leurs vacances aux États-Unis pour retourner en Israël ont également critiqué Yair pour ne pas avoir fait de même.

“J’étais l’une des rares personnes éligibles au combat à bord de mon vol, mais il y avait des médecins, des volontaires et de nombreuses personnes qui voulaient juste être là pour soutenir leurs familles”, a déclaré Tomer, un étudiant de 23 ans de l’Université de San Francisco. qui a préféré ne pas donner son nom complet.

« Je pense que la plupart des Israéliens vous diront qu’ils ressentaient une obligation morale de contribuer. C’est embarrassant, plus que tout, qu’une personnalité publique aussi importante s’en foute.

Yair a passé une grande partie de l’année dernière aux États-Unis et cherchait à obtenir la résidence avant le massacre du 7 octobre, bien qu’il ait choisi de rester en Floride après l’attaque.

Yair, podcasteur et militant déclaré des médias sociaux, a passé une grande partie de 2023 aux États-Unis et espérait obtenir la résidence avant le massacre du 7 octobre.

Malgré le massacre de 1 200 Israéliens, pour la plupart des civils et des ravers participant au festival de musique Nova, il a choisi de rester en Floride, où il jouit, dit-on, de plus de liberté que dans son pays natal.

Yair a finalement cédé à la pression du public et est rentré à Tel-Aviv fin novembre, où il a été photographié en train de tenir les téléphones d’un service d’ambulance d’une ONG.

Mais il était déjà de retour aux États-Unis à la mi-janvier, a appris DailyMail.com, restant largement hors de vue dans son luxueux coussin à un mile de l’océan et à quelques minutes en voiture de Miami Beach.

Des sources affirment que Yair est gardé 24 heures sur 24 par deux agents armés du service de sécurité israélien Shin Bet qui l’accompagnent à la salle de sport, à la piscine et chaque fois qu’il quitte le gratte-ciel chic.

Le complexe dispose d’équipements de style complexe, notamment des courts de tennis, un spa, une salle de jeux, un cinéma privé, un salon de cigares et une cave à vin.

Yair a été vu en train d’aider à trier les fournitures données aux soldats de Tsahal et aux familles israéliennes touchées par la guerre entre Israël et le Hamas, avec l’ONG Yedidim USA, à Fort Lauderdale le 17 octobre.

Yair est photographié ci-dessus accompagnant ses parents à une réunion avec Vladimir Poutine en janvier 2020 à Jérusalem

On a dit aux forces israéliennes qu’elles devraient s’attendre à se rendre à Gaza pour détruire les dirigeants du Hamas. Un nombre record de 360 ​​000 réservistes ont été enrôlés depuis le début de la guerre.

DailyMail.com comprend que Yair n’est pas en mesure de trouver un emploi parce qu’il est aux États-Unis avec un visa touristique.

Au lieu de cela, il veille tard et utilise les réseaux sociaux et Telegram pour publier des mèmes pro-Netanyahu et se chamailler avec les opposants politiques de son père, selon nos sources.

Le coût de la protection de Yair lors de ses escapades à l’étranger aurait atteint un million de shekels (275 000 dollars) parce que ses agents de sécurité doivent alterner toutes les deux semaines.

“Ce n’est pas seulement l’argent, ce sont des agents de sécurité jeunes, forts et hautement qualifiés”, a ajouté Misgav.

“Ils pourraient être ici pour se battre pour Israël, mais à la place, ils sont en mission de baby-sitting.”

Yair est depuis longtemps une figure polarisante en Israël, où les critiques affirment qu’il a profité des atours du pouvoir de sa famille et d’un style de vie de playboy sans jamais occuper un véritable emploi.

Premier des deux fils de Netanyahu, 74 ans, et de sa femme Sara, 65 ans, Yair a étudié le théâtre au lycée puis a effectué son service national obligatoire dans l’unité du porte-parole de Tsahal, plutôt que dans un rôle de combattant.

Sa page Instagram le montre voyageant à travers le monde et bavardant avec Bill Clinton, Vladimir Poutine, Donald et Melania Trump, agissant soi-disant en tant que conseiller politique non officiel de son père.

Mais le diplômé en relations internationales est surtout connu pour avoir trollé les ennemis de Netanyahu en ligne tout en étant entraîné dans une série de controverses, allant de sa relation avec une fille non juive à son enregistrement secret à l’arrière d’une limousine en train de discuter de strip-teaseuses et de prostituées.

Il a été poursuivi à plusieurs reprises pour diffamation, versant 34 000 $ à une femme qu’il accusait d’avoir une liaison avec l’un des opposants de son père et 19 500 $ supplémentaires à une députée qu’il a qualifiée de « laide à l’intérieur comme à l’extérieur ».

Yair a quitté Israël début 2023 à la suite d’informations selon lesquelles Netanyahu lui avait interdit d’utiliser les réseaux sociaux pour dénigrer les Israéliens opposés aux réformes judiciaires controversées en les qualifiant de « terroristes ».

Il a passé du temps à Porto Rico et est arrivé en avril dernier aux États-Unis, où un visa touristique permet généralement aux visiteurs étrangers de rester pendant un maximum de six mois.

L’avocat de Yair, Uriel Hur Nizri, a affirmé en septembre que le militant recherché vivait à l’étranger en raison des « persécutions » en Israël.

Et quelques jours seulement avant les attentats du 7 octobre, l’avocat de Melania Trump, Michael Wildes, a annoncé que son cabinet représentait Yair « dans le cadre de ses affaires internationales », faisant écho aux informations des médias israéliens affirmant que Yair demandait une carte verte pour garantir la résidence aux États-Unis.

Yair célèbre son 32e anniversaire en juillet de l’année dernière

Yair prend la pose dans une publication du 4 juillet partagée sur Instagram

Yair est vu comme un enfant de sept ans avec son père visitant le Mur des Lamentations.

Suite à des accusations selon lesquelles il avait « abandonné » son pays, il a été rapporté le 28 novembre que Yair était de retour en Israël et travaillait comme collecteur de fonds pour le service d’ambulance United Hatzalah, une évolution qui a surpris le personnel de l’ONG.

