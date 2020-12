Un incendie massif dans la maison de la famille Davidson située à New Tazewell dans l’État américain du Tennessee a menacé la vie des membres de la famille.

Dans ce chaos, le fils de sept ans de la famille a courageusement sauvé sa petite sœur de la maison en feu, a rapporté CNN.

Les parents Chris et Nicole Davidson ont trois enfants, deux fils Elijah et Eli ainsi qu’une fille, Erin Davidson, 22 mois. Alors qu’Elijah et Erin sont adoptés, Eli est l’enfant adoptif du couple Davidson.

Lorsque la maison a pris feu dans la nuit du 8 décembre 2020, la famille s’est endormie à 20h30 après le dîner. Nicole a senti la fumée et a réveillé les autres membres de la maison. Les parents ont pu sauver leurs fils Elijah et Eli pendant que leur fille Erin était prise dans sa chambre.

Selon le rapport, Chris a déclaré qu’il ne pouvait pas atteindre sa fille à cause de l’épaisse fumée et du feu.

Il pensait pouvoir la faire sortir de l’extérieur mais ne trouvait rien sur lequel se tenir debout et atteindre la chambre de sa fille. C’est alors qu’il a choisi son fils Eli qui est entré et a sauvé sa sœur. Eli a attrapé la jeune fille de 22 mois dans son berceau et l’a mise en sécurité.

Parler à CNN à ce sujet, Eli a dit qu’il pensait qu’il ne pouvait pas le faire. Il a dit: «J’avais peur, mais je ne voulais pas que ma sœur meure.» Le père d’Eli a dit qu’il était fier de lui et que l’enfant avait fait quelque chose qu’un homme adulte ne ferait pas.

La maison de la famille Davidson a été complètement détruite dans l’incendie massif. Incidemment, Chris et Nicole sont tous deux d’anciens pompiers.

Josh Miracle, le chef des pompiers de New Tazewell, a déclaré qu’il ne restait plus rien. Pas moins de 20 pompiers ont été envoyés sur les lieux de l’incendie massif.

Une campagne sur GoFundMe a été lancée pour la famille Davidson qui se remet de la perte de la maison. Le couple est également confronté à une perte d’emploi en raison de Covid-19 pandémie et la mort du grand-père de Nicole.

Un Chris dévasté a déclaré qu’ils avaient tout perdu dans l’incendie, y compris leurs trois voitures. Il a dit: « Vous n’avez jamais été aussi humble que lorsque vous n’avez même pas vos propres sous-vêtements à porter », a rapporté CNN.

Le couple a accueilli 34 enfants à ce jour. La famille de cinq personnes partira de zéro maintenant.