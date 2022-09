Le fils de 19 ans de l’acteur Jeetu Gupta de Bhabi Ji Ghar Par Hai, Ayush Gupta, est décédé

Après que la nouvelle choquante de la mort prématurée de l’acteur de Bhabi Ji Ghar Par Hai Deepesh Bhan en juillet a attristé toute l’industrie de la télévision, un autre membre de la distribution a subi une tragédie personnelle. Jeetu Gupta, qui jouait le personnage du Dr Gupta dans la sitcom, a perdu son fils de 19 ans, Ayush Gupta.

Jeetu Gupta a partagé la nouvelle déchirante sur son compte Facebook le mercredi 28 septembre en publiant la photo de son fils Ayush Gupta et en écrivant : « Nahi raha mera babu Ayush (Mon babu Ayush n’est plus) ». Il est rapporté que son fils a été mis sous ventilateur après une petite infection, mais son état s’est aggravé, entraînant sa mort prématurée.

C’était le 27 septembre lorsque Jeetu, sur son compte Facebook, a partagé une note qui disait : « L’état de mon fils est critique sous ventilateur, veuillez prier pour mon fils ». Après sa note, il a même partagé la photo de son fils prise à l’hôpital et a écrit : “Après avoir lu le message sur son fils Ayush, je reçois constamment des appels de vous tous pour me renseigner sur son état, mais les mains jointes, je vous demande de ne Priez Dieu en ce moment car son état est très grave. Je ne suis absolument pas en mesure de parler à qui que ce soit et il n’est pas possible qu’autant d’appels…”.

Le comédien Sunil Pal a également partagé la nouvelle choquante sur son compte Instagram et a écrit : “” RIP, Bhabhi ji Ghar per hai k Acteur Mere Bhai Jeetu k Gupta k Suputra Aayush (19 ans) nahi rahe, (Bhabiji Ghar Par Hai acteur et mon frère Le fils de Jeetu Gupta est décédé)”.





Auparavant, Deepesh Bhan, qui incarnait le personnage de Malkhan Singh dans l’émission populaire, avait perdu la vie le 23 juillet 2022, après avoir subi une hémorragie cérébrale en jouant au cricket. Il avait 41 ans et a laissé dans le deuil sa femme et son fils de 18 mois.