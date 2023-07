Le fils de 18 ans de la légende de la NBA LeBron James souffre d’un arrêt cardiaque: rapports

Bronny James, le fils aîné de la superstar de la NBA LeBron James, est dans un état stable après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son équipe de basket universitaire, a annoncé mardi la famille James. Bronny James, 18 ans, s’est effondré sur le terrain alors qu’il s’entraînait avec ses coéquipiers de l’Université de Californie du Sud lundi à Los Angeles. « Hier, alors qu’il pratiquait, Bronny James a fait un arrêt cardiaque », a déclaré un porte-parole de la famille James dans un communiqué à l’AFP.

« Le personnel médical a pu soigner Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs.

« Nous demandons le respect et la confidentialité de la famille James et nous mettrons à jour les médias lorsqu’il y aura plus d’informations.

« LeBron et Savannah souhaitent adresser publiquement leurs plus profonds remerciements et leur appréciation au personnel médical et sportif de l’USC pour leur travail incroyable et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes. »

Le site Web d’informations sur les célébrités TMZ.com a rapporté que James était inconscient avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital à la suite de l’incident cardiaque. Pendant ce temps, la famille James a reçu des mots de soutien du joueur de la NFL Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque alors qu’il jouait pour les Bills de Buffalo en janvier lors d’un incident qui a choqué le monde du sport.

« Prières à Bronny et à la famille James également », a écrit Hamlin sur Twitter.

« Ici pour vous les gars, tout comme vous l’avez été pour moi tout au long de mon processus », a ajouté le joueur de 25 ans, qui s’est ensuite complètement rétabli et a depuis été autorisé à reprendre sa carrière dans la NFL.

La légende des Lakers de Los Angeles, Earvin « Magic » Johnson, a également offert son soutien. « Nous prions et espérons qu’il se rétablira complètement et rapidement », a écrit Johnson sur Twitter. Bronny James s’est engagé à jouer pour les USC Trojans en mai après être devenu l’un des meilleurs espoirs du basket-ball américain au lycée.

Il a couronné une excellente campagne de terminale à l’école exclusive Sierra Canyon de Los Angeles avec 15 points dans un match des étoiles des meilleurs candidats à l’université, coulant cinq points à 3 points.

Son célèbre père – le meilleur buteur de tous les temps de la NBA ainsi que quatre fois champion de la NBA et quatre fois joueur le plus utile de la NBA – a longtemps parlé de son désir de prolonger sa carrière afin de jouer dans la ligue avec son fils.

« J’ai besoin d’être sur le sol avec mon garçon, je dois être sur le sol avec Bronny … ce serait l’idéal à coup sûr », a déclaré James à ESPN dans une interview en janvier. La star adolescente James pourrait être éligible au repêchage de la NBA après une saison pour les Troyens, qui devraient avoir une équipe solide la saison prochaine.

Certains analystes ont déjà désigné James comme l’une des 10 meilleures sélections probables du repêchage de la NBA 2024.

Bronny James aurait 20 ans en octobre 2024, le même mois que la campagne NBA 2024-25 commencera. Son père aurait 40 ans en décembre 2024.