Le fils de 10 ans de Shilpa Shetty, Viaan Raj Kundra, lance sa première entreprise, Shamita Shetty réagit

Le fils de 10 ans de Shilpa Shetty et Raj Kundra, Viaan Raj Kundra, a lancé sa première entreprise. La fière maman Shilpa est allée sur Instagram et a partagé cette nouvelle avec ses abonnés. Elle a écrit une longue note accompagnée d’une vidéo.

Partageant la vidéo, elle a écrit: «La première et unique entreprise commerciale de mon fils Viaan-Raj, @vrkickss« créer des baskets personnalisées ». Les petits enfants et leurs grands rêves doivent toujours être encouragés. De l’idée et du concept de l’entreprise aux designs, et même à la vidéo… c’est tout lui ! Entrepreneur et directeur. Ce qui est étonnant, c’est qu’à cet âge tendre, il a promis de faire don d’une partie des bénéfices à des œuvres caritatives. Il n’a que 10 ans ! Cette GenZ a surpris mumZ. SI FIER!

Tout le meilleur, mon fils.





Shamita, la sœur de Shilpa, a commenté : “Wohooooo a hâte d’obtenir mon fier maasi @vrikicks personnalisé.” Farah Khan a dit : « La confiance. Rajiv Adatia a écrit : « Quand est-ce qu’il fait le mien !! Je ne peux pas attendre !!.”

Plus tôt, le 10 août, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur son Instagram et a laissé tomber une photo heureuse avec sa jambe fracturée. L’actrice tournait pour la série policière Indian Police Force de Rohit Shetty, titrée par Sidharth Malhotra, où elle s’est blessée à la jambe.

En plus de la photo, l’actrice, qui a été vue pour la dernière fois dans Nikamma, a écrit : “Ils ont dit : Faites rouler l’action de la caméra – “cassez-vous une jambe !” plus fort et meilleur. Jusque-là, dua mein yaad rakhiyega. Les prières fonctionnent toujours. Avec gratitude, Shilpa Shetty Kundra.

Sur la photo, l’actrice de 47 ans peut être vue assise dans un fauteuil roulant, exhibant sa jambe gauche fracturée et son joli sourire. Shilpa a enfilé un haut blanc sous une veste en jean bleue, associée à un pantalon bleu. Peu de temps après que Shilpa ait partagé le message, les fans ont submergé la section des commentaires souhaitant une récupération rapide à l’actrice.