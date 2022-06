Le fils de 10 ans de Ben Affleck écrase Rs 3 crore Lamborghini dans BMW, les photos deviennent virales

Le fils de 10 ans de la star hollywoodienne Ben Affleck a pris le volant d’un SUV Lamborghini jaune dimanche, passant involontairement en marche arrière et écrasant la voiture de sport contre une autre automobile.

Samuel Garner Affleck a eu une collision alors qu’il se trouvait chez un concessionnaire de location de voitures de luxe à Los Angeles, selon le New York Post. M. Affleck et sa fiancée Jennifer Lopez étaient également présents. Le garçon de 10 ans est monté au volant d’une Lamborghini Urus dont la location coûte 1 475 $ par jour. Lorsque le véhicule coûteux est passé en marche arrière, il est entré en collision avec une BMW blanche de la même taille.

Selon les rapports, la roue avant et peut-être le garde-boue de la BMW ont été heurtés par le pare-chocs arrière de la Lamborghini côté passager. En raison des pare-chocs de chaque automobile, il n’y avait que des bosses mineures et aucune blessure grave ni même menace pour qui que ce soit.









Selon The Post, le fils d’Affleck est même sorti de la voiture après avoir heurté l’automobile pour évaluer les dégâts qu’il avait causés. La star hollywoodienne aurait consolé son jeune après l’incident et aurait vérifié les dommages.

S’adressant au point de vente, un employé du concessionnaire, 777 Exotics, a expliqué: “Lorsque Samuel est monté dans la voiture, elle a fait des allers-retours”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous avons un petit terrain et les voitures sont proches.”

Le plus jeune enfant de M. Affleck et de son ex-femme Jennifer Garner est Samuel. Violet et Seraphina, les filles de l’ancien couple, sont également liées.

Sur le plan professionnel, il a récemment été révélé que Ben Affleck et son partenaire d’écriture incontournable Matt Damon réalisent maintenant le film sans titre sur Nike et Michael Jordan.