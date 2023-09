Le fils d’Aung Sang Suu Kyi s’inquiète pour sa santé en détention et de la violente crise au Myanmar

BANGKOK — Le fils cadet de la dirigeante déchue du Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, affirme qu’il a toujours évité de parler aux médias, mais cette fois, c’est différent. Il s’inquiète de plus en plus de la santé de sa mère emprisonnée, âgée de 78 ans, et de la violente crise politique qu’il qualifie de désespérée au Myanmar.

« J’aimerais vraiment avoir une forme de contact avec elle pour savoir si elle va bien, car pour le moment, elle n’a pas accès à son conseiller juridique », a déclaré Kim Aris mercredi dans une interview vidéo avec l’Associated Press. sa maison à Londres.

« Elle n’a pas accès à ses médecins personnels. À ma connaissance, elle n’a droit à aucun visiteur. Elle n’a même pas le droit de se mêler aux autres prisonniers, ce qui signifie qu’elle est placée en isolement cellulaire.»

Suu Kyi a été arrêtée en 2021 lorsque l’armée a pris le pouvoir face à son gouvernement démocratiquement élu. Depuis, elle a été poursuivie et condamnée pour plus d’une douzaine d’accusations pour des délits qui, selon ses partisans, ont été concoctés pour la tenir à l’écart de la politique. Elle purge une peine de prison de 27 ans.

La prise de pouvoir militaire a déclenché une résistance populaire massive qui a été brutalement réprimée, déclenchant une guerre civile sanglante qui a tué des milliers de personnes.

Aris, 46 ans, a déclaré qu’il a essayé de rester à l’écart des projecteurs pendant des décennies, cherchant à éviter tout activisme politique et « essayant simplement de garder la tête baissée et de continuer sa vie de famille ».

«J’ai toujours essayé d’éviter de parler aux médias et j’ai évité les médias sociaux toute ma vie. Mais la situation en Birmanie est actuellement absolument désespérée », a-t-il déclaré, faisant référence au Myanmar par son ancien nom. « Le fait que je ne sois pas autorisé à communiquer avec ma mère depuis plus de deux ans et demi maintenant » est une autre raison pour laquelle il s’exprime, a-t-il déclaré.

« Alors maintenant, je fais tout ce que je peux pour essayer d’améliorer la situation et de sensibiliser le monde entier à cette situation », a-t-il déclaré. Il devient actif sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il prévoyait une campagne pour « sensibiliser et financer des objectifs humanitaires ».

Aris a déclaré avoir entendu dire que sa mère était extrêmement malade, souffrait de problèmes de gencives et était incapable de manger. « Elle souffrait de vertiges et de vomissements et ne pouvait plus marcher à un moment donné. »

Aris a déclaré que ses informations provenaient de médias indépendants du Myanmar et des réseaux sociaux. Le ministère britannique des Affaires étrangères et la Croix-Rouge internationale ont essayé, sans succès, d’en apprendre davantage en son nom, a-t-il déclaré. Il a essayé de contacter le gouvernement militaire du Myanmar, y compris son ambassade à Londres, « mais je n’ai reçu aucune réponse de leur part. Ils ne voulaient même pas m’ouvrir la porte.

Ce n’est pas la première fois que Suu Kyi est confrontée au confinement. Elle a passé près de 15 ans en résidence surveillée sous un précédent gouvernement militaire à partir de 1989, un an après avoir cofondé son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. Mais elle passait presque tout ce temps dans la maison familiale à Yangon, la plus grande ville du pays, et elle n’était pas complètement isolée.

« À cette époque, c’était dans sa propre maison et elle avait le droit de recevoir des visites. Parfois, j’étais autorisé à passer du temps avec elle en résidence surveillée. Et nous avons été autorisés à lui envoyer des colis et des lettres de soins et à communiquer avec elle. Depuis deux ans et demi, nous n’avons bénéficié d’aucun de ces droits humains fondamentaux.

« Je me rends compte qu’il y a actuellement tellement de catastrophes naturelles et de crises humanitaires partout dans le monde, et qu’il est difficile pour tout le monde d’y être exposé chaque jour. Nous devons tous faire notre part pour essayer d’aider partout où nous le pouvons. Et la Birmanie est un pays où nous pouvons changer les choses très facilement », a déclaré Aris.

« Si seulement 2 % de ce qui a été donné aux forces ukrainiennes avait été donné aux forces de résistance en Birmanie, la situation serait désormais très différente », a-t-il déclaré. « J’espère donc que les gens du monde entier pourront se rassembler et essayer d’aider le peuple birman afin que nous puissions mettre fin à cette effusion de sang inutile. »

Grant Peck et Tian Macleod Ji, Associated Press