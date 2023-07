Les gouvernements internationaux devraient imposer des « sanctions plus sévères » au Myanmar et restreindre l’accès de son armée au carburant d’aviation, a déclaré le fils du dirigeant déchu du pays.

La mère de Kim Aris Aung San Suu Kyi était à la tête du gouvernement du Myanmar avant d’être arrêtée lors d’un coup d’État militaire dans le pays en 2021.

Il a parlé à Sky News après que le correspondant en chef Stuart Ramsay et son équipe soient allés sous couverture au plus profond de la jungle au Myanmar rendre compte de la guerre civile qui fait rage dans le pays depuis le coup d’État.

Ils ont passé un mois au Myanmar avec des combattants de la résistance, des médecins et des volontaires qui mènent une guerre qui, selon le régime militaire, n’a pas lieu.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les gouvernements internationaux ne parlaient pas de la guerre au Myanmar autant que les habitants du pays l’espéraient, M. Aris a répondu : « Malheureusement, je pense que c’est une sorte d’indication du désintérêt des gens pour ce qui se passe à l’autre bout du monde… Tant que les gens eux-mêmes ne commenceront pas à s’impliquer, les gouvernements ne feront probablement rien. »

Il a ajouté que les gouvernements ont « condamné ce qui se passe » mais doivent maintenant prendre des mesures plus significatives.

Résistants dans la jungle au Myanmar





Kim Aris et sa mère Aung San Suu Kyi au Myanmar en 2010. Photo : AP





Interrogé sur les mesures qu’il pourrait s’agir, M. Aris a déclaré: « Des sanctions plus sévères seraient utiles, et s’assurer que l’armée est restreinte ou complètement coupée du carburant d’aviation et de ce genre de choses.

« Cela aiderait énormément.

« Et juste être en mesure d’apporter de l’aide aux personnes qui en ont besoin. Pour le moment, les militaires coupent toute aide à tout le monde. »

L’appel de M. Aris à limiter BirmanieL’accès au carburant d’aviation intervient alors que l’armée utilise des avions de chasse pour bombarder des cibles pendant la guerre civile.

Il a cité un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme selon lequel la Chine et la Russie sont les principaux fournisseurs d’armes de pointe à l’armée du Myanmar.

Au Myanmar : la guerre cachée



« Pas de nouvelles concrètes sur l’endroit où se trouve Suu Kyi »

M. Aris a grandi au Royaume-Uni avec sa mère dans les premières années de sa vie et est resté en Grande-Bretagne lorsqu’elle est revenue au Myanmar en tant que personnalité politique qui a promu la démocratie et les droits de l’homme.

Il a déclaré à Sky News que la dernière fois qu’il avait parlé à sa mère, c’était avant le renversement de son gouvernement il y a plus de deux ans.

M. Aris a poursuivi: « Oui. Je n’ai pas vraiment reçu de nouvelles concrètes sur son sort et je n’ai eu aucune communication avec elle depuis avant le coup d’État.

« Ainsi, malgré mes demandes de canaux officiels, je n’ai reçu aucune réponse.

« C’est dur, mais j’y suis un peu habitué, ayant vécu avec ça la majeure partie de ma vie. »

Les dirigeants militaires du Myanmar ont à plusieurs reprises emprisonné Suu Kyi en résidence surveillée entre 1989 et 2010, car ils la considéraient comme une personne sapant la paix et la stabilité du pays.

Cependant, après sa libération de l’assignation à résidence pour la dernière fois, elle est devenue conseillère d’État, le titre de chef de facto équivalent à un Premier ministre, en 2016.

Suu Kyi et d’autres dirigeants démocratiquement élus ont mené une expérience démocratique dans le pays avant qu’il ne soit écrasé par le coup d’État militaire de 2021.

Leur gouvernement a été renversé et elle a été arrêtée avec d’autres.