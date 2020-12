Audrey Hepburn est entrée dans l’histoire pour ses rôles emblématiques et son apparence frappante.

Mais son fils Sean Hepburn Ferrer, 60 ans, a maintenant partagé qu’elle cachait son chagrin d’amour secret au monde derrière son sourire parfait.

Le fils de la star de Breakfast At Tiffany a rappelé que sa mère lui avait dit avec émotion « avec des yeux injectés de sang » comment son beau-père italien Andrea Dotti l’avait trompée avec d’autres femmes et comment il était incapable de l’aider à l’époque car il n’était qu’un enfant.

Sean a déclaré au Sun: «Je savais qu’il y avait des difficultés. Ma mère m’a fait asseoir avec des yeux injectés de sang, m’a dit ce qui se passait et m’a demandé ce que je pensais.







(Image: FilmMagic)



«J’étais un gamin. Je ne savais pas comment l’aider.

Il a également détaillé que son père – le premier mari d’Audrey, Mel Ferrer – était un travail acharné qui, selon lui, était « sur le point d’être un rageaholic » et que l’union de ses parents était devenue tendue à cause de leur collaboration.

Sean dit: «Ils travaillaient et voyageaient tous les jours ensemble. Au cours des années où ils étaient ensemble, ils ont probablement passé autant d’heures ensemble que ceux qui étaient ensemble pendant 35 ans. Cela coûte cher.







(Image: Archives Bettmann)



Il a ajouté: «Je pense qu’il a dû se battre pour tout. Il était difficile. Il était névrosé à certains égards – à propos de la perfection, sur le point d’être un rageaholic, maussade. Nous sommes unis par les grands sentiments et ce sont les petites choses qui nous séparent.

Les commentaires de Sean interviennent après la sortie d’un nouveau documentaire sur les noms d’Audrey – décédée en 1993 – à la fin du mois dernier, qui explore les difficultés auxquelles Audrey a été confrontée.







(Image: Getty Images)



Le synopsis officiel du documentaire se lit comme suit: « Audrey Hepburn a remporté son premier Oscar à l’âge de 24 ans et est devenue l’une des plus grandes icônes culturelles du monde … Mais qui était la vraie Audrey Hepburn? Mal nourrie comme un enfant, abandonnée par son père et grandissant sous l’occupation nazie en Hollande, Hepburn a dû affronter les traumatismes de son passé, ce qui a contrarié ses rêves de devenir danseuse de ballet et jeté une ombre sur sa vie personnelle.

« Pourtant, elle a trouvé la paix intérieure en utilisant définitivement sa superstar en tant qu’ambassadrice mondiale de l’UNICEF et en faisant boucler sa vie; d’abord victime de la guerre, puis source de secours pour des millions de personnes. »

* Audrey est disponible au téléchargement dès maintenant sur toutes les principales plateformes.