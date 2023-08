Le fils d’Ashlee Simpson, Bronx, la domine à la fête d’anniversaire de sa sœur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Ashlee Simpson et de Pete Wentz fils Bronx, 15 ans, grandit si vite ! L’adolescent était si grand qu’il se tenait à côté de sa mère, 38 ans, sur une photo de famille aux côtés de son beau-père Evan Ross, 34 ans et soeurs Jagger, 8, et Ziggy, 2. Toute la famille était réunie pour la fête d’anniversaire de Jagger le dimanche 30 juillet. Evan a partagé la photo de famille super mignonne sur son Instagram.

Bronx se tenait à côté de sa mère et il avait l’air d’avoir une tête de plus qu’elle. Il portait un t-shirt blanc et un short à fleurs, tandis qu’Ashlee portait un débardeur Barbie, un jean et des lunettes de soleil roses (parfaitement sur le thème du film à succès). Ashlee tenait sa plus jeune fille, qui portait un t-shirt bleu, tandis que la fille d’anniversaire portait une jolie robe rose. Evan a opté pour un t-shirt noir et une casquette à l’envers.

Dans la légende, Evan a écrit un message très doux pour sa fille et a inclus quelques photos supplémentaires (rose vif) de son anniversaire sur le thème de Barbie. « JAGGER SNOW ROSS. Joyeux anniversaire. Vôtre tout [sic], » il a écrit. « Je t’aime au-delà de cette planète. Fier de toi. Votre 8 [sic]. Comment est-ce possible. Ouah. »

Bronx est le seul enfant du mariage d’Ashlee avec Pete Wentz, 44 ans. Elle a été mariée au bassiste de Fall Out Boy de 2008 à 2011. Elle a épousé Evan en 2014. Pete a été en couple avec Meagan Campeur depuis 2011, et ils ont deux enfants : un fils Saint Lazslo, 8 ans et une fille Merveille Jeanne, 4.

Ashlee partage occasionnellement des photos de sa famille sur les réseaux sociaux, et lorsque Bronx a eu 14 ans, elle a écrit un message très doux pour son aîné. Elle a posté un selfie en noir et blanc d’eux deux et a écrit: « BRONX joyeux anniversaire mon garçon adulte. Je n’arrive pas à croire que tu as 14 ans. Tu es le plus gentil et le plus cool. J’ai tellement de chance d’être ta mère. »

Alors que Bronx fêtait l’anniversaire de sa sœur, son père est également sorti avec Fall Out Boy en tournée derrière leur excellent album de 2023 Tellement (pour) Stardust. Les grands noms de l’emo ont fait une tournée nord-américaine, avant de se rendre au Japon fin août, suivie d’une tournée européenne en octobre.

