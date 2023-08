Le fils d’Art Garfunkel se souvient d’avoir quitté la maison pour l’Allemagne à l’âge de 16 ans : « Je ne pense pas que mes parents le regrettent »

Le fils d’Art Garfunkel a toujours su que son père était différent.

Tout petit, Art Garfunkel Jr. s’est retrouvé sur scène en chantant quelques notes aux côtés de l’icône de la musique folk au Japon. Le patriarche passionné a confirmé ses sentiments alors qu’il n’avait que 6 ans.

« Je me souviens que je sautais sur le lit », a déclaré l’homme de 32 ans à Fox News Digital. « J’ai alors dit: ‘Papa, est-ce que le monde entier te connaît?’ Et sa réponse a été : ‘Mon fils, environ la moitié du monde me connaît.’ Je me suis juste dit : ‘Wow, des millions de personnes connaissent vraiment mon père ?’ Cela m’a toujours marqué. »

Aujourd’hui, Art suit les traces de son célèbre père. L’auteur-compositeur-interprète a récemment fait un spectacle au City Winery de New York, « Songs of My Father », où il a interprété de nombreux tubes du répertoire du patriarche. Il avait auparavant enregistré un album où il interprétait la musique de son père en allemand.

« La musique a toujours joué un rôle central dans mon enfance », a-t-il expliqué. « J’ai été élevé sur scène. J’ai été élevé en chantant. Il n’y a jamais eu d’alternative pour moi. C’est ce que je fais. C’est ce que j’ai toujours fait. J’ai réalisé très jeune que j’aimais vraiment chanter, et je chantais souvent juste pour moi. Mon père me donnait des mix de toutes ses chansons préférées qu’il écoutait quand il était adolescent. J’aimais juste les écouter, chanter avec eux. Cet amour pour la musique est resté avec moi. Je suis un chanteur – c’est mon identité. »

Art, né James Arthur Garfunkel, a grandi dans l’Upper East Side de Manhattan. Il a décrit son enfance comme normale, où il vivait dans un appartement près de Central Park.

« Je suis allé dans une excellente école, j’ai eu un soutien émotionnel infini de mes parents et j’avais un grand amour pour mon quartier – je l’ai toujours », a-t-il expliqué. « Mon père m’a insufflé beaucoup de confiance… C’était vraiment une grande bénédiction. Mon père et moi avons parcouru le monde entier. J’ai vu de nombreuses cultures. C’était une éducation très positive. »

« Mon père n’est pas une rock star folle, » gloussa Art. « Il n’est pas sauvage comme ça. Donc, j’ai grandi avec beaucoup de points positifs [of fame] et aucun des aspects dangereux. »

À 16 ans, Art s’installe à Berlin avec la bénédiction de ses parents.

« Mon père a toujours été populaire en Allemagne, alors enfant, nous y allions toujours pour des tournées de concerts », a-t-il expliqué. « Cela m’est resté. J’avais un cousin qui vivait là-bas, et j’ai toujours pu rester dans son appartement à Berlin quand je le voulais. J’étais tellement attiré par l’Allemagne à un jeune âge, et j’avais le désir de voir de nouveaux J’ai donc pris la décision de déménager à Berlin. Mais j’avais le luxe – et j’insiste sur le luxe – de voyager à New York toutes les quatre à six semaines pour voir mes parents. Il y a eu des moments où j’étais peut-être parti pour quelques mois, mais ce n’était jamais long. »

« Vous savez, je n’aurais probablement pas donné la même bénédiction à mes enfants », a-t-il ri. « Mais j’étais un bon garçon. Je n’étais pas un fauteur de troubles. J’avais une bonne tête sur les épaules. Et nous avions de la famille en Europe qui s’occupait de moi… Et je ne pense pas que mes parents le regrettent. »

Le père d’Art envisageait autrefois une vie simple pour lui-même en tant que professeur de mathématiques. Il a obtenu une maîtrise et était bien parti pour obtenir son doctorat. Ce plan a déraillé quand lui et Paul Simon sont devenus célèbres en tant que duo folk-rock Simon & Garfunkel.

Ensemble, le duo a remporté sept Grammys et a été nominé pour 11. Ils ont également été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame. Puis en tant qu’artiste solo, Garfunkel a marqué trois succès dans le Top 20. Il a également été acclamé pour ses rôles d’acteur dans « Catch-22 » et « Carnal Knowledge ».

En 1970, Simon & Garfunkel se séparent après avoir dominé les charts musicaux pendant cinq ans. Le duo s’est produit ensemble en 1981 devant plus de 500 000 fans à Central Park. Ils se sont également unis en 2005 au Madison Square Garden pour un concert intitulé « From The Big Apple to The Big Easy », qui visait à générer des fonds pour les personnes touchées par l’ouragan Katrina. Le concert a rapporté 9 millions de dollars.

Garfunkel, 81 ans, a temporairement perdu la voix en 2010 après avoir reçu un diagnostic de paralysie partielle de l’une de ses cordes vocales, a rapporté le San Diego Union-Tribune. Ce n’est qu’en 2014 qu’il a retrouvé sa capacité à chanter et à reprendre les tournées, a partagé le point de vente.

Art a insisté sur le fait qu’en tant qu’artiste, il ne s’est jamais senti enveloppé dans l’ombre de son père.

« Je suis fier, que puis-je dire ? » Il a partagé. « Je suis fier de l’héritage. Et je veux le porter avec fierté. Je comprends que c’est une grande responsabilité. Mais j’aime, plus que tout, chanter les chansons de mon père. La musique m’a toujours uni, moi et mon père. Nous avons vécu certains de nos moments les plus proches sur scène ensemble. Nous aimons faire des duos. J’ai toujours trouvé un moyen de voler n’importe où dans le monde pour faire partie des spectacles de mon père. C’était notre vie ensemble.

« Je suis du genre crooner », a-t-il poursuivi. « J’adore chanter les standards. J’adore chanter dans différentes langues… [But] ma publicité est très claire. Je ne suis pas mon père. Je suis Art Garfunkel Jr. »

Art enregistre actuellement son deuxième album. Il a déjà reçu les éloges de son fier père.

« Il a été mon plus grand supporter », a expliqué Art. « Ma mère a joué un rôle énorme en me faisant monter sur scène à un jeune âge. Mais mon père fait activement partie de ma carrière musicale… Mon père a toujours sa belle voix. Il y travaille tous les jours. Il travaille sur des projets d’enregistrement avec moi. . »

« Je ne serais pas surpris si, à l’avenir, mon père et moi travaillions ensemble sur des projets passionnants », a-t-il taquiné.

Aujourd’hui, Art est tourné vers l’avenir, désireux de poursuivre son amour de la musique. Il espère également présenter à une nouvelle génération d’auditeurs les classiques bien-aimés de son père.

« Mon père et Paul ont fait de la belle musique à un moment parfait de leur vie », a-t-il déclaré. « Cela continue d’apporter la paix dans les moments difficiles. Je ne peux même pas commencer à vous dire combien de personnes m’ont approché et m’ont dit : ‘Je traversais une période difficile et la musique de ton père m’a donné la confiance nécessaire pour le traverser.’ Comment ne pas être fier d’un tel héritage ? Ce sont des mélodies qui font réfléchir… qui n’offensent personne. Elles ne sont pas vulgaires. Et elles ont déjà prouvé qu’elles résisteront à l’épreuve du temps. Et à mon avis, c’est en partie ma responsabilité de maintenir l’héritage avec mes performances et ma passion. »

