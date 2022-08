Le fils d’Arnold Schwarzenegger sera dans la prochaine saison de ‘Dancing with the Stars’: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils d’Arnold Schwarzenegger ferait ses débuts dans “Danse avec les stars”.

Selon Deadline, Joseph Baena, 24 ans, sera l’un des candidats de la prochaine saison de l’émission. Baena rejoint Charli D’Amelio et sa mère Heidi D’Amelio en tant que seuls candidats annoncés à rejoindre la saison à venir.

La 31e saison débute le 19 septembre.

Les représentants de “Dancing with the Stars” n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Il semble que le fils de Schwarzenegger ait suivi les traces de l’acteur. En novembre, Baena s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il avait été choisi pour un film intitulé “Lava”.

LE FILS D’ARNOLD SCHWARZENEGGER, JOSEPH BAENA, RÉVÈLE POURQUOI IL N’UTILISE PAS LE NOM DE FAMILLE DE L’ACTEUR : “MON PÈRE EST DE LA VIEILLE ÉCOLE”

“Heureux de tourner le film ‘Lava’ avec l’équipe de @bitflixnfts !”, a-t-il écrit à côté d’une photo de lui torse nu.

Baena a parlé avec E! News en décembre pour expliquer pourquoi il a abandonné le célèbre nom de famille “Schwarzenegger”. “Il y a quelques variables différentes là-dedans”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Mais ce n’est tout simplement pas ma principale priorité pour le moment, donc je me concentre uniquement sur ma construction et ma carrière d’acteur et d’immobilier et je me concentre uniquement sur cela en ce moment.”

Mais cela ne signifie pas que Baena n’a pas apprécié les conseils de l’ancien gouverneur de Californie.

“Je veux dire, mon père est un étalon. C’est un homme, j’aime à penser, et je l’admire beaucoup”, a-t-il déclaré. “Donc, d’une certaine manière, il a influencé beaucoup de choses : le chemin que j’ai pris avec le jeu d’acteur, avec la forme physique et mon physique et les nombreuses autres choses que je fais.”

Baena est le fils de Schwarzenegger et de Mildred Baena, la gouvernante avec laquelle il a eu une liaison alors qu’il était marié à son ex-femme Maria Shriver. L’ancien couple partage quatre enfants : Katherine, 32 ans, Christina, 31 ans, Patrcik, 28 ans et Christopher, 24 ans.

Dans une interview accordée au magazine Men’s Health en février, Baena a détaillé le jour où la nouvelle de la liaison de son père a fait la une des journaux.

“J’étais en huitième année. Cinquième ou sixième période. Et je suis appelé hors de classe pour partir”, a-t-il déclaré au point de vente. “Et ma mère est là, et elle dit:” Nous devons y aller – tout le monde découvre qui tu es et qui est ton père. J’ai 13 ans. Ton corps se transforme, ton esprit se transforme. Et maintenant ma vie s’est transformée sous mes yeux.”

Il a poursuivi : « Je ne ont pour se lancer dans le théâtre ou la musculation. Je suis très motivé et motivé. Je suis heureux de ma relation avec mon père”, a-t-il déclaré. “Mais je suis plus heureux de trouver de la joie dans ce que je fais et de faire exactement ce dont j’ai toujours rêvé.”

“Beaucoup de gars ont du mal à rendre leur père fier ou à sortir de l’ombre de leur père. Mais tant que vous faites ce que vous voulez faire, tout vient. Bien sûr, peut-être que ces gars-là ne le font pas. Je n’ai pas de papas si gentils”, a expliqué Baena.