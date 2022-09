Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, dans “Danse avec les stars”: danser ne fait pas “partie du gène”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, n’est pas seulement en train de le briser sur la piste de danse, mais il brise également les barrières dans sa famille.

Le joueur de 24 ans a expliqué comment sa famille avait réagi à son arrivée dans “Dancing with the Stars”, saison 31.

“Toute ma famille est vraiment surprise que j’aie relevé le défi simplement parce que la danse ne fait pas vraiment partie du gène de notre famille”, a déclaré Baena à Fox News Digital après la première de l’émission.

“Je suis ici pour en quelque sorte briser cette stigmatisation dans la famille.”

Baena est l’un des cinq enfants de Schwarzenegger et est le plus jeune de la famille. Sa mère est Mildred Patricia Baena, une ancienne femme de ménage.

“Jusqu’à présent, ça se passe plutôt bien. Nous avons atteint le tour suivant”, a fait remarquer Baena.

Bien que la danse ne soit pas courante dans sa famille, Baena a révélé comment il s’était préparé pour “Dancing with the Stars”.

“Dani”, a plaisanté le couple de danseurs, faisant référence à sa championne de la saison 30 Mirrorball, sa partenaire Daniella Karagach.

“Elle m’a donné des coups de pied dans le studio, s’assurant que je perce tout”, a noté Baena.

Le couple a continué à donner à Fox News Digital un aperçu de leurs mouvements d’entraînement de danse, alors que Baena levait les pieds pendant que son partenaire criait en plaisantant: “Coupez le ballon changez, tuez le ballon changez.”

“Nous y parvenons. C’est beaucoup de cardio et très différent de ce à quoi je suis habitué au gymnase”, a-t-il ajouté.

“J’adore ça. J’aime essayer de nouvelles choses et de nouveaux défis… c’est génial.”

Le concurrent de “Dancing with the Stars” suit les traces de son père en matière de fitness et d’acteur.

En plus de Baena affichant fréquemment son physique sur son Instagram, le fils de Schwarzenegger a également fait la couverture du magazine Men’s Health en février.

En novembre, il s’est rendu sur Instagram pour annoncer un projet de film sur lequel il travaillait avec une photo torse nu dans une zone tropicale à Honolulu.

“Heureux de tourner le film “Lava” avec l’équipe de @bitflixnfts !”

“Dancing With the Stars” diffusera des épisodes en direct le lundi hebdomadaire à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.