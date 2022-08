Le fils d’Anne Heche rend hommage après la mort de sa mère: “J’espère que ma mère ne souffre pas”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils aîné de l’actrice Anne Heche, Homer Laffoon, a partagé un adieu émouvant à sa mère après sa mort.

“Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une tristesse profonde et sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle, ” Homer a confirmé dans une déclaration à Fox News Digital.

“Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de membres de ma famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur. Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley, et de ma belle-mère Alexi, qui continuent d’être mon rocher. pendant ce temps. Repose en paix maman, je t’aime, Homer”, conclut le communiqué.

La star de “Six jours, sept nuits” était dans le coma et a subi une lésion cérébrale “grave” après avoir été impliquée dans un grave accident de voiture il y a une semaine, a déclaré un représentant de l’actrice à Fox News Digital.

ANNE HECHE MORT À 53 ANS

Laffoon, 21 ans, est le fils aîné de Heche, qu’elle partage avec Coleman Laffoon. Les deux se sont mariés de 2001 à 2009.

Elle a également un fils, Atlas, avec l’acteur James Tupper, avec qui elle a été de 2007 à 2018.

LE MEILLEUR AMI D’ANNE HECHE ET SON FILS LUI VISITENT À L’HÔPITAL, FOURNISSENT UN APERÇU DU JOUR DE L’ACCIDENT

Suite à l’annonce enflammée d’Heche sur l’accident de voiture, Laffoon et sa meilleure amie Heather Perry ont été aperçues à l’hôpital lundi où Anne était soignée. Les deux ont été aperçus en train de s’embrasser et d’avoir l’air épuisés.

Plus tôt cette semaine, le représentant de Heche a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait subi une “lésion pulmonaire importante” et avait besoin d’une “ventilation mécanique” avec “des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”.

Jeudi, le représentant de Heche a déclaré à Fox News Digital que l’actrice “ne devait pas survivre”.

ACCIDENT DE VOITURE D’ANNE HECHE : UN LOCATAIRE QUI A PERDU SON MAISON PARLE DE « TEMPS FOU ET TRAUMATIQUE »

“Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes, et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables”, a ajouté le représentant dans un communiqué au nom des amis et de la famille de Heche.

“Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital de West Hills”, poursuit le communiqué.

“Anne avait un cœur immense et a touché tous ceux qu’elle a rencontrés avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle a vu répandre la gentillesse et la joie comme l’œuvre de sa vie – en particulier déplacer l’aiguille pour l’acceptation de qui vous aimez. On se souviendra d’elle pour elle honnêteté courageuse et qui nous manque beaucoup pour sa lumière”, conclut le communiqué.

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.