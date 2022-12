Le fils d’Anne Heche, Homer Laffoon, prend le contrôle de sa succession – Hollywood Life

Voir la galerie





Après des mois de bataille juridique avec Anne Hècheest ex James Tupper, 57 ans, son fils aîné Homer Laffoon, 20 ans, a obtenu le contrôle de la succession de sa défunte mère. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a accordé à Homer le contrôle de la succession le mercredi 30 novembre, même malgré les objections continues de James et les affirmations selon lesquelles 200 000 $ de ses bijoux avaient «disparu», par Le courrier quotidien. Le fils d’Anne est maintenant l’administrateur “général” permanent, bien que James (qui est le père du jeune frère d’Homère Atlas Tupper, 13,) s’était battu pour qu’un administrateur « indépendant » soit nommé à la place. Homer est le fils d’Anne et de son ex caméraman Coleman “Coley” Laffoon.

“Nous pensons que le tribunal est parvenu au bon résultat ce matin, à la fois légalement et équitablement, et nous sommes heureux d’avoir cette phase du processus derrière nous”, a déclaré l’avocat d’Homer. HollywoodLa Vie dans un rapport. “Avec les allégations et les objections de M. Tupper maintenant résolues, nous espérons que l’administration de la succession pourra se poursuivre sans complications inutiles.”

La décision met fin à des mois de querelles juridiques entre les deux parties à la suite de la mort choquante d’Anne, décédée à l’âge de 53 ans après que sa mini-Cooper bleue s’est tristement écrasée dans une maison le 5 août. Après la collision enflammée, Anne ” a subi une grave lésion cérébrale anoxique » et est tombé dans le coma après avoir été soigné pour des brûlures. L’actrice était sous assistance respiratoire, mais le 12 août, elle a été déclarée légalement morte dans l’État de Californie, puis retirée de l’assistance respiratoire le 14 août. Sa dépouille a ensuite été incinérée le 23 août et envoyée au cimetière Hollywood Forever.

Homer avait précédemment été nommé tuteur légal de son demi-frère dans une décision du 11 octobre, également malgré les objections de James. “Nous sommes ravis, mais pas surpris, de la décision du tribunal de ce matin rejetant la demande de James de se nommer tuteur ad litem pour Atlas”, a déclaré l’avocat d’Homer. HollywoodLa Vie à l’époque. “Nous attendons avec impatience que le tribunal résolve la requête d’Homer lors de la prochaine audience et, en attendant, Homer continuera d’administrer avec diligence la succession conformément à son autorité d’administrateur spécial.”

