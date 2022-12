Le fils d’Anne Heche, Homer, décore le sapin de Noël avec son père : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Anne Hèchefils aîné, Homer Laffoon, 20 ans, prépare son premier Noël sans sa mère. L’ex-mari d’Anne, Coleman Laffoon, a partagé un diaporama de clichés de leur enfant unique décorant un sapin de Noël sur Instagram le 11 décembre et a sous-titré le carrousel avec une note sucrée. « @homerheche a traversé beaucoup de choses. L’avoir avec nous, coiffer l’arbre d’une étoile, partager sa joie et son amour et être aimé par sa famille est un moment qui me coupe le souffle », a écrit Coleman, 49 ans. « Je veux partager ce moment ici. Nous sommes chanceux et reconnaissants d’avoir Homer avec nous. Bravo pour Ho-ho-Homer. Nous t’aimons.”

La première photo du diaporama montrait Homer debout sur un tabouret et plaçant soigneusement une étoile au sommet de l’arbre. La photo suivante le représentait avec son bras autour de sa belle-mère, Lexi, et un sourire heureux sur son visage. La troisième et dernière photo montrait Homer se liant avec ses trois demi-frères et sœurs plus jeunes alors qu’ils travaillaient ensemble pour décorer l’arbre.

Comme les fans le savent, Homer a perdu sa mère actrice dans un accident de voiture mortel à la mi-août après avoir écrasé sa Mini Cooper bleue dans une maison à Los Angeles. Anne était dans un état critique suite à l’accident, au cours duquel elle a subi de graves brûlures. Elle est tombée dans le coma alors qu’elle se battait pour sa vie, mais a été retirée du système de survie le dimanche 14 août. Elle a laissé derrière elle Homer et son jeune frère. Atlas13 ans, qu’elle a eu avec son ex, James Tupper57.

Deux jours avant sa mort officielle, Homer s’est souvenu de sa mère. “Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une profonde tristesse sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle », a-t-il commencé dans sa déclaration émotionnelle à PERSONNES le 12 août.

“Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de membres de la famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur”, a-t-il poursuivi. “Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley, et de ma belle-mère Alexi qui continuent d’être mon roc pendant cette période.”

Alors qu’Homère était en deuil, il a été jeté dans une bataille juridique sur la succession d’Anne. L’ex d’Anne, James, a soumis des documents juridiques à Los Angeles dans l’espoir qu’il deviendrait un administrateur “indépendant” de la succession et a soutenu qu’Homer n’était pas prêt à obtenir une telle responsabilité. Cependant, le 30 novembre, un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a accordé à Homer le contrôle de la succession.

“Nous pensons que le tribunal a atteint le bon résultat ce matin, à la fois légalement et équitablement, et nous sommes heureux d’avoir cette phase du processus derrière nous”, a partagé l’avocat d’Homer avec HollywoodLa Vie dans un rapport. “Avec les allégations et les objections de M. Tupper maintenant résolues, nous espérons que l’administration de la succession pourra se poursuivre sans complications inutiles.”

Homer était auparavant nommé tuteur légal d’Atlas.

