Le fils d’Anne Heche, Homer, cherche un rôle principal dans son plan successoral après que l’actrice décédée serait décédée sans testament

Anne Heche est décédée en août et n’aurait pas établi de testament définitif avant son décès, car son fils aîné, Homer Laffoon, cherche à établir la tutelle de la succession de sa mère.

Laffoon, 20 ans, a déposé les documents devant la Cour supérieure de Los Angeles mercredi, selon Page Six, et demande à être nommée administratrice de sa succession, qui a une valeur “inconnue” et devra subir une expertise judiciaire pour établir sa valeur.

De plus, Homer, que Heche partageait avec son ex-mari Coley Laffoon, a demandé à être nommé “tuteur ad litem” de son frère de 13 ans, Atlas Tupper, du partenariat de dix ans de Heche avec James Tupper, et “renoncer à un caution qui serait due. »

La prochaine audience est prévue le 11 octobre.

Peter Walzer, associé fondateur de Walzer Melcher et Yodaa déclaré en exclusivité à Fox News Digital que même s’il est difficile à traiter, il n’est pas tout à fait rare que des personnes passent “intestat” ou sans testament valide, et Homer héritera “probablement” de la moitié de la succession de Heche car il est légalement un adulte.

“Parce que Mme Heche est décédée à Los Angeles sans testament ni fiducie, les lois californiennes sur la succession ab intestat régiront la disposition de sa succession. Les actifs des comptes avec un bénéficiaire nommé seront distribués aux bénéficiaires, y compris les comptes de retraite”, a-t-il déclaré. .

La mort de Heche a été qualifiée d’accident le mois dernier, selon un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles. La fin l’actrice est décédée de “blessures par inhalation et thermiques” avec une “fracture sternale due à un traumatisme contondant” dans “d’autres conditions importantes” causant sa mort le jeudi 11 août.

Un seul des cinq modes de décès peut figurer sur le rapport du coroner : homicide, suicide, naturel, accidentel ou indéterminé.

Walzer a expliqué que parce qu’Atlas est mineur, son frère “a demandé qu’il soit nommé tuteur de la succession de sa mère”.

“Homer devra s’adresser au tribunal des successions, mais Homer héritera probablement de la moitié de la succession de sa mère”, a déclaré Walzer. Mais une question qui reste sans réponse est de savoir s’il sera effectivement nommé tuteur aux biens.

“Il n’a que 20 ans et n’a peut-être pas l’expérience financière pour gérer la succession de son frère”, a-t-il déclaré.

L’auteur à succès du New York Times a été “tranquillement retiré de l’assistance respiratoire” le dimanche 14 août, après avoir été déclaré en état de mort cérébrale. Elle a été impliquée dans une collision de voitures enflammée à Mar Vista le 5 août et a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” avant de recevoir des soins médicaux au Grossman Burn Center à West Hills alors qu’elle attendait l’occasion de faire don de ses organes via le OneLegacy Fondation.

“Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une tristesse profonde et sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle, ” Homer a confirmé dans une déclaration à Fox News Digital à la mort de Heche.

“Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de membres de ma famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur. Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley, et de ma belle-mère Alexi qui continuent d’être mon rocher pendant ce temps. Repose en paix maman, je t’aime, Homer.”

On ne sait pas pourquoi Heche n’avait pas établi de testament définitif avant sa mort.

Walzer a noté qu’il est “courant pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie de ne pas planifier leur disparition”. Il a ajouté: “Jimi Hendrix, Bob Marley, Prince, Kurt Cobain, Tupac Shakur, Pablo Picasso et d’autres sont morts sans testament ni confiance.”

Prince, décédé d’une surdose de fentanyl à l’âge de 57 ans en avril 2016, n’avait aucun héritier légal à son nom lorsqu’il est décédé, et ses six demi-frères et sœurs ont été enfermés dans une bataille judiciaire pour sa succession de 156 millions de dollars jusqu’à récemment.

En août, six ans après sa mort, un juge du Minnesota a signé un accord distribuant des actifs, des droits musicaux et tout autre actif incorporel aux six demi-frères et sœurs, dont trois ont vendu leurs actions à Primary Wave, une société d’édition indépendante.

Aretha Franklin est décédée en 2018 et n’avait pas non plus établi de testament à part un certain nombre de notes manuscrites découvertes autour de sa maison après sa mort. La succession de la défunte reine de la soul était en outre gâchée par une énorme dette fiscale, qui vient d’être remboursée.

Le Detroit Free Press a rapporté en juillet que la dette de 7,8 millions de dollars due à l’Internal Revenue Service avait été payée en totalité après huit ans d’impôts impayés. Ses quatre fils sont supposés recevoir une part égale de sa succession maintenant que la dette est réglée, mais l’affaire est toujours ouverte.

Amy Winehouse est également décédée sans testament valide. Forbes a estimé que sa valeur nette était juste en dessous de 5 millions de dollars lorsqu’elle est décédée en 2011, et ses parents, Janis et Mitch Winehouse, ont hérité de ses actifs.

“Les célébrités sans plans successoraux sont des gens créatifs”, a déclaré Walzer. “Ils vivent des modes de vie alternatifs où la planification financière n’est pas leur priorité absolue.”