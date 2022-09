Le fils d’Anne Heche demande le contrôle de sa succession après son décès sans testament – National

L’actrice Anne Heche est décédée sans testament et son fils de 20 ans a déposé des documents judiciaires pour contrôler sa succession.

Homer Laffoon, le fils de Heche avec son ex-mari Coleman Laffoon, a déposé mercredi une requête devant la Cour supérieure de Los Angeles demandant qu’il soit autorisé à administrer la succession de sa mère.

La pétition mentionne Homer Laffoon et Atlas Tupper, 13 ans, le fils de Heche avec l’ancien partenaire James Tupper, comme ses seuls héritiers.

Le document indique que la valeur de la succession de Heche est inconnue. C’est souvent le cas lors de ces dépôts initiaux, avant que quiconque ait l’autorité légale d’évaluer les biens de la personne décédée.

Homer Laffoon a également déposé une requête demandant que quelqu’un soit nommé pour représenter les intérêts de son frère devant le tribunal.

Un e-mail adressé à un représentant de Heche sollicitant des commentaires n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le 5 août, une voiture que Heche conduisait a sauté un trottoir, a percuté une maison de Los Angeles et a pris feu. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale le 11 août et a été maintenue en vie sous assistance respiratoire pendant trois jours supplémentaires afin que ses organes puissent être donnés.

Heche, 53 ans, était l’une des plus grandes stars de cinéma de la fin des années 1990, mettant en vedette des acteurs opposés tels que Johnny Depp et Harrison Ford, et avait travaillé régulièrement dans les films et la télévision pendant plus de trois décennies.

Elle a été mariée à Coleman Laffoon, un caméraman de télévision, de 2001 à 2009, et a été en couple avec James Tupper, un acteur, de 2007 à 2018. Elle a eu un fils avec chacun.