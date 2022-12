Le fils d’Amanda Kloots, Elvis, porte un costume à carreaux dans “The Talk” Mopays.com

Voir la galerie





Amenez votre fils au travail le jour ! Amanda Kloots‘ fils de 3 ans Elvis a fait une apparition très spéciale dans l’épisode du vendredi 2 décembre de Le discoursoù sa célèbre maman a accueilli certaines de ses co-stars de son nouveau film de Noël, Digne de Noël. Dans la vidéo de la publication Instagram d’Amanda, le duo mère-fils se tenait adorablement la main alors qu’ils montaient ensemble sur scène. Amanda était vêtue d’une robe rouge, tandis qu’Elvis portait un costume à carreaux rouge avec un chapeau assorti. “Aujourd’hui sur @thetalkcbs – le casting de Fit For Christmas, y compris mon acteur préféré, Elvis Cordero!” Amanda a écrit dans sa légende.

Amanda a également posé avec son adorable fils pour une photo dans la publication sur les réseaux sociaux. Elvis s’est assis sur les genoux d’Amanda sur un canapé gris sur le plateau du talk-show, qu’elle co-anime avec Jerry O’Connell, Natalie Morales, Akbar Gbaja-Biamilaet Sheryl Underwood. Pour l’épisode de vendredi, ils ont accueilli les co-stars d’Amanda Rebecca Budig et Paul Green pour discuter du nouveau film de vacances qui sortira le 4 décembre sur CBS.

Amanda est récemment apparue sur le Podcast Hollywood Life et a EXCLUSIVEMENT révélé qu’elle avait conceptualisé Digne de Noël après la mort de son mari Nick Cordero en juillet 2020. Nick avait 41 ans lorsqu’il est décédé des suites de complications liées au COVID-19, laissant Amanda élever Elvis seule.

“Il était 3 heures du matin, j’ai allumé la télé et j’ai regardé un film intitulé Biscuits de Noël avec [my son] Elvis dans mes bras », a déclaré Amanda dans l’interview. “Il s’est même réveillé et nous le regardions ensemble, et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? J’ai une idée pour un film de Noël ! Amanda a expliqué qu’elle avait proposé l’idée à CBS, qui “l’a tout de suite compris”.

Dans Digne de Noël, Amanda joue Audrey, une instructrice de fitness obsédée par Noël qui donne des cours dans son centre communautaire en difficulté financière à Mistletoe, Montana. Elle commence une romance de vacances avec un homme d’affaires charmant et mystérieux (Paul Greene), compliquant ses plans pour transformer le centre en une propriété de villégiature plus rentable financièrement.