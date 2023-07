Le fils d’Alicia Keys, Egypt, joue du piano de manière impressionnante dans une nouvelle vidéo Mopays.com

Voir la galerie





On dirait Clés d’Alicia et Swizz Beatzle fils Egypte suit les traces de ses parents ! Le garçon de 12 ans, qui portait un débardeur blanc et un short à motifs rouges, a montré ses talents de pianiste à la caméra, dans une vidéo Instagram publiée sur le compte de son père mardi. Il lança un sourire après s’être assis et joua une mélodie tout en ayant l’air aussi confortable que possible alors que le producteur de disques s’approchait de lui.

« Ce garçon est en train de se transformer en autre chose EG Clés !!! Chantez-y quelque chose et taguez #EGKEYS », lit-on dans la légende de la vidéo. Les followers de Swizz Beats ont rapidement commenté et loué le jeune talent. « Allez, Egypte !! Il tient ça de sa maman, pour de vrai. Je sais qu’elle est trop fière », a écrit un abonné, tandis qu’un autre a écrit:« C’est le résultat de deux parents extrêmement talentueux! ❤️ Tellement talentueux. Un troisième a partagé: « Il se transforme en cette version masculine d’AKeys! » et un quatrième a ajouté que son jeu est à « un autre niveau ».

Ce n’est pas la première fois que l’Egypte montre son talent musical. L’année dernière, sa mère a partagé une vidéo de lui jouant du piano avec elle sur scène lors d’un de ses spectacles en Allemagne. Elle a également révélé à quel point il était confiant lors de ce moment mémorable.

« Egy, nous sommes si fiers de toi !!! C’est fou!! Il m’a demandé de monter sur scène à chaque spectacle, et moi étant en mode maman ours, je pense…. « Est-ce trop ? Pour beaucoup de gens », a-t-elle déclaré. « Est-ce le moment ? Doit-il s’entraîner davantage ? » Ce mec monte sur scène comme s’il n’y avait pas 17 000 personnes dehors et fracasse !! Toute confiance, tout sourire, tout naturel !!! Ouah! Je suis époustouflé!! Et Mannheim, en Allemagne, a apporté cette ÉNERGIE ce soir !!!!!!! Nous t’aimons jeune roi ! Vous êtes littéralement imparable !! Déposez des cœurs dans le chat pour EGY !!!!!!! »

En plus de jouer du piano, Egypt, qui s’est produit pour la première fois aux côtés d’Alicia aux iHeartRadio Music Awards 2019, est devenu producteur de musique lorsqu’il a travaillé avec son père Swizz sur Kendrick Lamarla chanson de 2016 « untitled 07 » à l’âge de cinq ans. Il est crédité sur l’air, faisant de lui l’un des plus jeunes à avoir jamais officiellement produit un morceau sur une maison de disques.

