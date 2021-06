Le fils d’Abdul Khaliq révèle la rivalité amicale entre les deux légendes

Le légendaire athlète indien d’athlétisme Milkha Singh a rendu son dernier souffle vendredi à l’âge de 91 ans après une bataille prolongée contre les complications liées à Covid.

Né à Layalpur, dans l’Inde indivise et désormais au Pakistan, Milkha Singh a annoncé son arrivée sur la scène internationale lors des Jeux asiatiques de 1958 organisés à Tokyo. Il a remporté un doublé en or (200 m et 400 m) aux septièmes Jeux asiatiques, battant le Pakistan Adbul Khaliq lors d’une photo-finish au 200 m. Le sprinteur pakistanais était alors considéré comme le coureur le plus rapide d’Asie.

Abdul Khaliq, qui est malheureusement décédé en 1988, a eu une histoire similaire à celle de Milkha Singh. Tout comme Milkha, Abdul est également sorti de la pauvreté pour devenir un athlète de classe mondiale. Lui aussi a rejoint l’armée et c’est l’entraînement militaire qui les a amenés à se lancer dans l’athlétisme.

Faisant une comparaison entre les deux, le fils d’Abdul Khaliq, Mohammad Eijaz, a déclaré à The Indian Express que la mort de Milkha Singh était une perte pour l’Inde et le Pakistan ainsi que pour sa famille.

Il a également révélé les histoires qu’il avait entendues de son oncle au sujet de la rivalité amicale de son père et de Milkha Singh. Eijaz a déclaré qu’on lui avait dit que son père s’était tu après la course de 200 m à Tokyo. Selon lui, lors de la course de relais 4x100m de la même épreuve, Abdul Khaliq après avoir reçu le témoin a attendu que Milkha Singh s’approche. Une fois à côté de lui, il dit : « Milkha sahib, ab zor lagana (Milkha sahib, donne tout maintenant) ».

Il a également expliqué comment Milkha Singh s’était rendu à Meerut pour rencontrer Abdul Khaliq, qui était prisonnier de guerre après la guerre du Bangladesh et avait demandé aux responsables de la prison de prendre davantage soin de lui.

Eijaz a parlé pour la première fois à Mikha Singh en 2009 lorsque la famille d’Abdul Khaliq a été contactée au sujet des droits de la représentation du sprinteur dans le biopic Bhaag Mikha Bhaag. Il a raconté à The Indian Express comment Milkha Singh faisait l’éloge de son père : « Putt, tera bapu boht wadda athlète tha (Fils, ton père était un grand athlète). Je suis devenu Flying Sikh après l’avoir vaincu. C’est à lui que je dois ma renommée.

Il a également parlé à la femme d’Abdul Khaliq et avant de raccrocher, il a dit à Eijaz : « Les mères sont une forme de Dieu et nous devrions tous prendre soin d’elles autant que possible.

Quand je lui ai posé des questions sur cette rencontre, Milkhaji l’a confirmé et m’a même invité à visiter l’Inde. Hélas, notre souhait de rencontrer la légende est resté inassouvi.

Plus tôt ce mois-ci, Eijaz et sa famille ont perdu son oncle Abdul Malik, un olympien de 1960, et maintenant la nouvelle du décès de Milkhaji est comme une autre perte pour notre famille et notre pays.

Il a également déclaré que sa mère Valayat Begum envoyait ses condoléances à la famille de Milkha Singh et au peuple indien.

