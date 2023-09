Le fils d’Aamir Khan, Junaid, va-t-il romancer CETTE actrice du sud de l’Inde dans son deuxième film ? Lire les détails à l’intérieur

Aamir Khan’le fils Junaïd Khan fait actuellement la une des journaux, avec les derniers rapports sur Inde du Sud actrice Sai Pallavi le rejoignant dans son deuxième film et faisant ses débuts à Bollywood avec une histoire en direct aux côtés du fils de la superstar. Le buzz, c’est que les créateurs sont en pourparlers avec Sai Pallavi, et l’actrice a même adoré l’idée et lui a fait signe de la tête. Bientôt, les deux acteurs commenceront leurs ateliers pour le film romantique. Junaid, qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits par sa transformation à couper le souffle, a déjà commencé le tournage de son premier film de Bollywood avec YRF, et bientôt le garçon vedette lancera la promotion du même film ainsi que le tournage sur ses réseaux sociaux, et les fans ne peuvent pas attendre. . Mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce officielle à ce sujet.

Le premier film de Junaid Khan

Les débuts de Junaid Khan avec YRF seraient basés sur une tristement célèbre affaire de diffamation du Maharaja de 1862, seraient des drames périodiques et mettraient en vedette l’actrice de Bollywood Sharvari Wagh dans le rôle principal. Junaid Khan était censé faire ses débuts avec Laal Singh Chaddha, et la superstar Aamir était même convaincue que son fils jouait le personnage de Lal avec pleine conviction, mais d’une manière ou d’une autre, les choses n’ont pas fonctionné et Aamir a dû assumer le rôle car les créateurs voulaient un grand visage pour vendre le film, contrairement à un nouveau venu comme Junaid.

Dans l’une des interviews, Aamir Khan a parlé de l’entrée de son fils Junaid dans l’industrie : « Junaid entrera bientôt dans l’industrie. J’ai toujours dit à mes enfants que je les soutiendrais dans tout ce qu’ils souhaitent apprendre. Une fois, Junaid m’a approché et m’a dit qu’il voulait apprendre le théâtre. Je lui ai demandé s’il s’intéressait au cinéma, ce à quoi il a répondu que même s’il s’intéressait au cinéma, il s’intéressait davantage au théâtre et voulait apprendre cela. Il est ensuite allé dans une salle de théâtre. école à Los Angeles, y a été encadré pendant 2 ans et a travaillé pendant un an supplémentaire dans une entreprise. Puis il est retourné à Bombay et a joué environ 5 à 6 pièces de théâtre dans la ville.

Bien avant ses débuts à Bollywood, Junaid Khan a sorti son deuxième film et les fans sont ravis de le voir dans Sai Pallavi.