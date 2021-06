Le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan, vedette de « Maharaja », reprend le tournage après le couvre-feu à Mumbai

Plus tôt cette année, Ira Khan avait annoncé sur sa page Instagram que son frère aîné Junaid Khan était prêt à démarrer le tournage de son premier film. Pour les non-initiés, Junaid, qui est le fils aîné d’Aamir Khan, fait ses débuts au cinéma avec le film qui aurait pour titre « Maharaja ». Le film est produit par Yash Raj Films (YRF) et est dirigé par Siddharth P Malhotra. Maintenant, il est rapporté que « Maharaja » devrait être le premier film hindi à reprendre le tournage après un verrouillage dans le Maharashtra.

Parlant de la même chose, une source a déclaré à Mid Day : « Dimanche, plus de 100 membres de la distribution et de l’équipe, y compris ceux qui ont pris la première dose du vaccin, ont subi un test RT-PCR. Parmi les personnes testées négatives, seulement 25 artistes juniors ont été convoqués sur le plateau, ainsi que la distribution principale. Seuls quelques membres clés de l’équipe de production ont été invités à se joindre à nous. L’idée est de réduire au strict minimum l’équipe sur le plateau.

Plus tôt, en parlant des débuts au cinéma de Junaid, Ira avait partagé une photo avec lui et avait écrit : « Ce n’était pas sa première pièce ou son premier spectacle ou notre première pièce ensemble mais… aujourd’hui est son premier jour ! De tournage. Et j’adore cette image. »

Le directeur du théâtre a en outre écrit: « Il joue depuis quelques années maintenant, mais c’est encore nouveau pour moi. Il a même joué ma pièce, donc je devrais m’en remettre … mais je suis sa sœur cadette depuis plus longtemps que les autres. choses. Son professionnalisme est sans précédent. Je suis super excité pour lui. J’ai hâte qu’il épate tout le monde. Et les irrite un peu avec sa justesse. «

Junaid est le premier-né d’Aamir et de son ex-femme Reena Dutta.