Le fils d’Aamir Khan, Junaid, a été REJETÉ par Aditya Chopra pour jouer Laal Singh Chadha? Voici comment papa Khan est intervenu pour jouer le rôle principal

Maintenant, c’est intéressant. Aamir Khan dans sa récente interaction a révélé comment son fils aîné Junaid Khan était son premier choix pour jouer le rôle principal de Laal Singh Chadha dans le film. Selon les rapports, Aamir Khan était prêt à lancer son fils Junaid avec Laal Singh Chadha, cependant, le destin en a décidé autrement. Et Aamir Khan a dû intervenir pour jouer le rôle principal. Aamir Khan a révélé qu’il n’était pas sûr qu’Advait Chandan qui est le réalisateur de ‘Secret Superstar’ puisse réaliser ce genre de film et il lui a donc demandé de réaliser quelques scènes clés du film en tant que tournage test et a même insisté qu’il ne jouera pas dans ce tournage simulé et c’est ainsi que Junaid est entré en scène.

Selon les rapports, Aamir ajoute en outre que Junaid venait de rentrer des États-Unis après avoir terminé ses études et il lui a donc demandé de jouer le personnage de Laal Singh Chadha dans le tournage test et c’est ainsi que la superstar a pensé qu’il pouvait voir à la fois leurs capacités à diriger et agir. Aamir a même annoncé que le tournage avait eu lieu et ils ont été sidérés en voyant le montage final. Junaid était très impressionnant et convaincant en tant que Laal et c’est alors qu’il a décidé de lancer son fils. Aamir Khan, qui est connu pour être dans l’actualité pour sa perfection dans l’actualité du divertissement, a même rasé la barbe qu’il faisait pousser pour le rôle car il avait décidé que maintenant il ne jouerait pas le rôle.

Aditya Chopra a refusé de lancer Junaid Khan

Plus tard, l’acteur a révélé qu’Aditya Chopra n’était pas convaincu du lancement de Junaid avec ce film et après quelques disputes et discussions, Aamir a convenu avec Aditya de ne pas lancer son fils avec ce film et il est donc intervenu et a recommencé à faire pousser sa barbe pour le rôle. Lorsqu’on lui a demandé si Junaid était une publicité pour ce développement, l’acteur a répondu : ” Junaid bahut pratique hai “, et il est tout à fait conscient qu’il ne peut pas faire partie d’un film à si gros budget à ce stade. Pensez-vous que Junaid serait apte pour le rôle?