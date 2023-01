Le fils choqué d’El Chapo, Ovidio Guzman, photographié après une arrestation par choc, a vu 29 morts et une guerre totale éclater au Mexique

Le fils pivot d’EL CHAPO, Ovidio Guzman, a l’air choqué sur les photos après son arrestation – qui a déclenché une guerre totale.

L’armée mexicaine a déployé des chars dans les rues alors que des fusillades avec des gangsters ont fait au moins 29 morts dans une terrifiante escalade de la violence.

Ovidio Guzman semble abasourdi après avoir été placé en garde à vue

L’arrestation du fils d’El Chapo a déclenché une guerre totale avec les gangsters du cartel Crédit : Canal6tv

Des hommes armés en maraude ont incendié des voitures et des magasins et ont envahi un aéroport Crédit : Reuters

Un véhicule blindé patrouille après l’arrestation du patron du cartel Crédit : AFP

Ovidio, 32 ans, aurait pris la tête du cartel de Sinaloa après que son tristement célèbre père Joaquin “El Chapo” Guzman a été extradé vers les États-Unis en 2017.

Il a été capturé par les forces de sécurité dans un coup dramatique mercredi avant une visite de Joe Biden la semaine prochaine.

Cela a déclenché une vague de violence dans tout l’État de Sinaloa, y compris dans un aéroport où des gangsters ont criblé de balles trois avions.

Dix-neuf membres présumés du cartel et dix membres des forces de sécurité ont été tués dans les affrontements, a déclaré aujourd’hui le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval.

21 autres personnes ont été arrêtées au cours des opérations, a-t-il ajouté.

Ovidio – surnommé “El Ratón” ou The Mouse – est actuellement détenu dans une prison fédérale à sécurité maximale à Mexico.

Des photos partagées en ligne par des journalistes mexicains montraient que l’héritier du cartel avait l’air choqué en détention.

Vêtu d’un gilet orange de prison, il regarde les yeux écarquillés alors qu’il est interrogé par des agents.

Une deuxième photo semble le montrer en train d’être embarqué dans un hélicoptère.

Il devait se faire couper les cheveux et se raser pour enlever sa barbe après la prise des photos, selon des informations au Mexique.

Des voitures blindées avec des mitrailleuses montées sur le dessus ont été vues patrouillant dans la région aujourd’hui alors que les troupes se battaient pour reprendre le contrôle.

Au moins 28 personnes auraient été blessées dans les fusillades, dont huit civils.

Des images montraient des voitures en feu et d’énormes panaches de fumée noire remplissant le ciel de la ville de Culiacan.

Des gangsters ont envahi l’aéroport international de la ville et ont ouvert le feu sur un avion de ligne alors qu’il roulait le long de la piste.

Une vidéo terrifiante montre des passagers recroquevillés sur le sol alors que des balles traversent le fuselage.

Des images choquantes semblaient également montrer un voyou du cartel tentant d’abattre des jets à l’aide d’un fusil de sniper.

Un autre clip semble montrer de violents combats pendant la nuit à Culiacan, avec le ciel éclairé par des tirs d’hélicoptère.

Batailles de rue

Les gens ont été invités à rester à l’intérieur au milieu de l’épidémie de violence alors que des hommes armés ont pris des résidents en voiture, incendié des véhicules et pillé des magasins et des maisons.

Des rapports ont également affirmé que des groupes armés ont pris d’assaut des hôpitaux et des centres de santé, “enlevant” des médecins et des infirmières et les forçant à soigner des combattants du cartel blessés lors de combats avec les forces de sécurité.

Des images bouleversantes partagées sur les réseaux sociaux montrent le sol d’un hôpital couvert de sang.

Deux ambulances auraient été volées avec des ambulanciers paramédicaux à l’intérieur et des médecins saisis dans plusieurs hôpitaux de la ville de Sinaloa à Navolato.

Le colonel d’infanterie Juan José Moreno Orzua, commandant du 43e bataillon d’infanterie, et ses quatre gardes du corps figuraient parmi les victimes, rapporte El Universal.

Cela vient après qu’Ovidio, un fils du caïd emprisonné Joaquin “El Chapo” Guzman, a été arrêté mercredi soir.

Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.

On ne sait pas si Ovidio sera extradé vers les États-Unis comme son père, qui purge une peine à perpétuité au Supermax du Colorado, la prison fédérale américaine la plus sécurisée.

Ovidio a été brièvement capturé en 2019 avant que les forces de sécurité ne soient forcées de le libérer après que le cartel a lancé une guerre totale en réponse dans les rues de Culiacan.

Il aurait aidé à diriger le tristement célèbre cartel de Sinaloa depuis l’extradition de son père en 2017.

Ovidio a également été accusé par le département d’État américain – avec son frère Joaquin – de superviser 11 laboratoires de méthamphétamine produisant jusqu’à 2 200 kg de drogue par mois.

Les autorités pensent qu’il est également derrière les meurtres d’informateurs, d’un trafiquant de drogue rival et d’un chanteur mexicain populaire qui a refusé de chanter à son mariage.

El Chapo purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis pour trafic de centaines de tonnes de drogue aux États-Unis sur une période de 25 ans.

L’homme de 65 ans a été reconnu coupable en 2019 de trafic d’une valeur de milliards de dollars, ainsi que de complot en vue d’assassiner ses ennemis.

Mais son cartel reste l’un des plus puissants du Mexique et l’une des plus grandes organisations de trafic de drogue au monde.

L’arrestation d’Ovidio, 32 ans, représenterait un coup d’État majeur pour le gouvernement mexicain dans la guerre contre la drogue, avant la rencontre du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avec Biden la semaine prochaine lors d’un sommet des dirigeants nord-américains.

Le gouvernement de gauche du président Obrador avait déjà été accusé d’être indulgent envers les cartels, après avoir déclaré que les tactiques violentes de ses prédécesseurs en réponse aux cartels avaient échoué et n’avaient conduit qu’à davantage d’effusions de sang.

Au lieu de cela, il a appelé à une stratégie de “câlins pas de balles”.

Le fils d’El Chapo, Ovidio, photographié lorsqu’il a été brièvement détenu en 2019 Crédit : AP

L’armée mexicaine protège aujourd’hui une base de sécurité fédérale Crédit : Getty

Des véhicules blindés déferlent dans les rues du Mexique Crédit : AFP

Des membres de la Garde nationale armés de fusils d’assaut montent la garde Crédit : Getty

Un camion brûle dans une rue de Culiacan après une attaque du cartel Crédit : AP

Des soldats lourdement armés ont également été envoyés dans les rues Crédit : Alamy

Des voitures ont été incendiées au milieu d’affrontements violents Crédit : EPA

La violence a éclaté au Mexique avec des hommes armés du cartel lançant une guerre totale Crédit : Reuters

Des hommes armés du cartel ont tiré à l’intérieur d’un avion commercial alors que des passagers terrifiés se cachaient

La fumée a rempli le ciel alors que des fusillades ont éclaté à Culiacan Crédit : AP

Les combattants du cartel ont incendié des véhicules et dressé des barrages routiers Crédit : Reuters