Le fils capturé d’El Chapo photographié sur une photo après 30 morts dans une guerre totale entre l’armée mexicaine et les gangsters du cartel

UN MUGSHOT du fils du chef de cartel redouté El Chapo a été libéré par les autorités mexicaines après que sa capture ait déclenché une guerre totale.

Au moins 30 personnes ont été tuées dans des affrontements sanglants entre l’armée et des hommes armés du cartel après son arrestation.

Une photo d’Ovidio Guzman a été publiée par les autorités mexicaines Crédit : Reuters

L’arrestation du fils d’El Chapo a déclenché une guerre totale avec les gangsters du cartel Crédit : Canal6tv

Un camion brûle dans une rue de Culiacan après une attaque du cartel Crédit : AP

Des photos du fils du baron de la drogue emprisonné, Ovidio Guzman, après son arrestation, le montraient sous le choc avant que la photo ne soit partagée.

Ovidio, 32 ans, aurait pris la tête du cartel de Sinaloa après que son tristement célèbre père Joaquin “El Chapo” Guzman a été extradé vers les États-Unis en 2017.

Il a été capturé par les forces de sécurité dans un coup dramatique jeudi avant une visite de Joe Biden la semaine prochaine.

Cela a déclenché des scènes violentes à travers Sinaloa alors que les gangsters du cartel de Sinaloa cherchaient à se venger.

Les autorités mexicaines ont été contraintes de déployer des hélicoptères de combat, des centaines de soldats et des véhicules blindés alors que des fusillades éclataient.

Au moins 30 personnes tuées, dont 11 membres des forces de sécurité et 19 membres du cartel.

21 autres personnes ont été arrêtées au cours des opérations, a déclaré vendredi le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval.

Ovidio – surnommé “El Ratón” ou The Mouse – est actuellement détenu dans une prison fédérale à sécurité maximale à Mexico.

Une photo publiée par les autorités mexicaines le montre inexpressif vêtu d’un t-shirt gris, avec une barre sombre sur les yeux.

Des images partagées plus tôt en ligne par des journalistes mexicains montraient que l’héritier du cartel avait l’air choqué en détention.

Vêtu d’un gilet orange de prison, il regarde les yeux écarquillés alors qu’il est interrogé par des agents.

Des voitures blindées avec des mitrailleuses montées sur le dessus ont été vues patrouillant dans la région vendredi alors que les troupes se battaient pour reprendre le contrôle.

Au moins 28 personnes auraient été blessées dans les fusillades, dont huit civils.

Des images montraient des voitures en feu et d’énormes panaches de fumée noire remplissant le ciel de la ville de Culiacan.

Des gangsters ont envahi l’aéroport international de la ville et ont ouvert le feu sur un avion de ligne alors qu’il roulait le long de la piste.

Une vidéo terrifiante montre des passagers recroquevillés sur le sol alors que des balles traversent le fuselage.

Des images choquantes semblaient également montrer un voyou du cartel tentant d’abattre des jets à l’aide d’un fusil de sniper.

Un autre clip semble montrer de violents combats à Culiacan, avec le ciel éclairé par des tirs d’hélicoptères.

Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.

On ne sait pas si Ovidio sera extradé vers les États-Unis comme son père, qui purge une peine à perpétuité au Supermax du Colorado, la prison fédérale américaine la plus sécurisée.

Ovidio a été brièvement capturé en 2019 avant que les forces de sécurité ne soient contraintes de le libérer après que le cartel a lancé une guerre totale en réponse dans les rues de Culiacan.

Il aurait aidé à diriger le tristement célèbre cartel de Sinaloa depuis l’extradition de son père en 2017.

Ovidio a également été accusé par le département d’État américain – avec son frère Joaquin – de superviser 11 laboratoires de méthamphétamine produisant jusqu’à 2 200 kg de drogue par mois.

Les autorités pensent qu’il est également derrière les meurtres d’informateurs, d’un trafiquant de drogue rival et d’un chanteur mexicain populaire qui a refusé de chanter à son mariage.

El Chapo purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis pour trafic de centaines de tonnes de drogue aux États-Unis sur une période de 25 ans.

L’homme de 65 ans a été reconnu coupable en 2019 de trafic d’une valeur de milliards de dollars, ainsi que de complot en vue d’assassiner ses ennemis.

Mais son cartel reste l’un des plus puissants du Mexique et l’une des plus grandes organisations de trafic de drogue au monde.

Un véhicule blindé patrouille après l’arrestation du patron du cartel Crédit : AFP

Des hommes armés en maraude ont incendié des voitures et des magasins et ont envahi un aéroport Crédit : Reuters