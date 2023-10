Le fils bodybuilder d’Arnold Schwarzenegger est le portrait craché du célèbre père

Est-ce le jeune Arnold Schwarzenegger ou est-ce son fils, Joseph Baena ?

Baena a célébré son 26e anniversaire en participant au triathlon de Malibu, en partie dans un Speedo et ressemblant à son père pendant ses années de musculation.

Baena courait sur la plage avec le numéro 743 tatoué sur son bras, ne portant rien d’autre qu’un maillot de bain noir et tenant des lunettes de natation et un bonnet de bain. Le fils d’Arnold avait un grand sourire sur le visage.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Joseph a partagé ce moment dans une vidéo sur Instagram, sous-titrant le message : « Twenty Six ? Plutôt Twenty SICK !

ARNOLD SCHWARZENEGGER DÉVELOPPE SON STATUT ACTUEL DE RELATION AVEC L’EX-FEMME MARIA SHRIVER

« Voici votre POV de moi à la fin de la vingtaine. »

Ce n’est pas la première fois que Joseph canalise son célèbre père. En 2022, Baena a participé à « Danse avec les stars » et a incarné le personnage d’« Hercules » dans la série.

« C’est un film que je regarde depuis que je suis petit. … C’est toujours l’un de mes personnages préférés en grandissant », a déclaré le mannequin de fitness à Fox News Digital à propos du rôle de son père dans « Hercules à New York » dans les années 1970.

« C’était juste drôle pour moi de pouvoir incarner ce personnage également. … Nous nous sommes bien amusés en le faisant, et j’ai trouvé que c’était génial. »

Baena, arrivé 11ème avec sa partenaire Daniella Karagach, a déclaré qu’il serait intéressé à jouer « Hercule » dans un futur film comme son père si l’occasion se présentait.

« Votre prochain Hercules, j’espère », rit Baena.

De son côté, Schwarzenegger a récemment parlé de son ex-femme, Maria Shriver, et de l’état de leur relation.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et Shriver étaient entrés dans un nouveau chapitre de leur relation depuis qu’ils sont devenus grands-parents de leur les deux enfants de ma fille Katherine, l’ancien gouverneur de Californie a déclaré qu’il n’avait « jamais quitté » le premier.

« Ce n’est pas comme si nous avions eu une querelle. Nous ne nous sommes pas battus. C’est juste ma merde, n’est-ce pas », a-t-il déclaré à propos de la raison pour laquelle leur mariage s’est terminé dans une interview faisant la promotion de son livre avec le magazine People.

Frisson a demandé le divorce de Schwarzenegger en 2011 après que l’acteur a révélé qu’il avait eu un enfant avec la gouvernante de la famille, Mildred Baena.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Maria et moi allions consulter une fois par semaine », avait déclaré Schwarzenegger dans sa série documentaire « Arnold », selon le magazine People. « Au cours d’une des séances, le conseiller a dit : ‘Je pense qu’aujourd’hui Maria veut être très précise sur quelque chose. Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph’. [Baena].’

« Et j’étais comme… je pensais que mon cœur s’était arrêté, puis j’ai dit la vérité. … Elle a été écrasée à cause de ça. J’ai eu une liaison en 1996. Au début, je ne savais vraiment pas », a déclaré l’acteur. de la paternité de son fils.

« J’ai juste commencé à sentir que plus il vieillissait, plus cela devenait clair pour moi. Et puis c’était vraiment juste une question de savoir comment garder cela silencieux ? Comment garder cela secret ?

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que j’ai causé assez de souffrance à ma famille à cause de mes conneries. Tout le monde a dû souffrir. Maria a dû souffrir. Les enfants ont dû souffrir. Joseph. Sa mère. Tout le monde.

« Nous avons toujours dit très clairement que les enfants ne devraient pas en souffrir », a-t-il déclaré. « Et elle a ses affaires, sa relation, j’ai les miennes, mais nous communiquons toujours sur les enfants, sur les vacances, sur les anniversaires, la fête des mères et Noël.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mon chapitre avec Maria se poursuivra pour toujours. Même s’il s’agit d’une relation différente, je n’ai aucune raison de ressentir autre chose que de l’amour pour elle. »

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.