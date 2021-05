Le fils aîné de la star de Jersey Shore, Nicole ‘Snooki’ Polizzi, Lorenzo, 8 ans, a l’air adulte sur une photo rare avec son fils Angelo, 2 ans

Le fils aîné de JERSEY Shore, Nicole ‘Snooki’ Polizzi, Lorenzo, 8 ans, avait l’air adulte sur une photo rare avec son autre fils Angelo, 2 ans.

Nicole, 33 ans, a posté une photo en noir et blanc d’elle Instagram.

Snooki a partagé une douce photo de ses deux garçons[/caption]

Snooki a promis de ramener « la fête » à Jersey Shore Family Vacation[/caption]

La star de télé-réalité sourit en portant son bébé de deux ans par la taille.

Lorenzo eut également un sourire lorsque sa mère passa son bras autour de son cou et de son épaule.

Nicole a sous-titré l’adorable cliché: « Juste une Mawma et ses garçons. »

Snooki a pris un instantané avec Jionni sur les réseaux sociaux[/caption]

Snooki et elle mari, Jionni, partagent Lorenzo, Angelo et Giovanna, six ans.

Début mai, la starlette de la taille d’une pinte a annoncé son retour à l’émission MTV en grand.

Nicole a confirmé la nouvelle en sortant un gâteau la bande-annonce de la saison.

La star de télé-réalité a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Snooki est sorti d’un gâteau pour la bande-annonce de l’émission[/caption]

Nicole a écrit: «Je suis de retour, salope !!! Je ramène la fête quand #JSFamilyVacation revient à Jerzday, le 3 juin sur MTV! »

Mike « The Situation » Sorrentino avait déjà taquiné dans une interview avec Nous hebdomadaire que Nicole était en pourparlers avec les producteurs pour faire un retour.

Mike a déclaré: «Nous discutons en groupe avec Nicole. Nous lui parlons tout le temps et parfois nous avons l’impression de la rejoindre.

«Parfois, elle dira dans une discussion de groupe que cela se passe, mais les actions sont plus éloquentes que les mots. Je suppose que nous verrons dans les saisons à venir!

Mike et Nicole retrouveront leurs camarades de casting: Pauly DelVecchio, 40 ans, Ronnie Ortiz-Magro, 35 ans, Vinny Guadagnino, 33 ans, Jenni «JWoww» Farley, 35 et Angelina Pivarnick, 35.

La star de MTV a quitté la série en 2019 et a déclaré à l’époque qu’elle avait refusé de tourner une retombée.

Nicole et Joey ont taquiné une nouvelle émission de télé-réalité[/caption]

L’année dernière cependant, Nicole a révélé qu’elle était en pourparlers pour filmer une nouvelle émission de téléréalité avec sa meilleure amie, Joey Camasta, 42.

Au cours de son podcast, It’s Happening With Snooki et Joey, Nicole a déclaré: « Joey et moi sommes en train de lancer une émission, nous ne pouvons pas vous en parler mais je suis à peu près sûr que cela va arriver et Joey va être la star de la télé-réalité pour Bien sur. »

Joey a répondu: « Mais ce n’est pas la réalité? »

Elle a répondu: «C’est en quelque sorte – la réalité en direct! Mais on ne peut pas en parler mais tu vas en être avec moi.

Snooki photographiée avec ses trois enfants: Lorenzo, Angelo et Giovanna,[/caption]

La mère de trois enfants n’a pas mentionné le sujet de sa nouvelle émission, mais elle a taquiné qu’elle venait d’acheter un tout nouveau camion.

Snooki a réfléchi sérieusement avant de décider de revenir à l’émission MTV.

À la mi-mai, une source proche du casting a révélé à Le soleil exclusivement que son prochain retour tenait compte de deux choses.

La star de télé-réalité «a raté l’argent», clairement et simplement, ce qui, selon la source, était la première chose.

Nicole photographiée avec Angelina, Jenni et Vinny de The Jersey Shore[/caption]





Le casting original de Jersey Shore comprenait Snooki, Pauly, Mike, Jenni, Sammi et Vinny[/caption]

La deuxième chose, le Jersey Shore star pensait que l’émission de télévision n’allait pas être la même.

L’initié a ajouté: « Elle pensait que la série ne continuerait pas sans elle et quand elle l’a fait et que le casting était toujours en plein essor, elle est revenue. »

Jersey Shore Family Vacation sera de retour sur MTV avec de tout nouveaux épisodes à partir du 3 juin.