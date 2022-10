Le fils aîné de Coolio parle de la mort et de la spiritualité de son père : “C’était un père formidable”

Le fils aîné de Coolio, Artis Ivey III, a parlé publiquement cette semaine pour la première fois du rappeur depuis sa mort à 59 ans le mois dernier, révélant les problèmes de santé que traversait l’artiste et à quel point sa spiritualité était importante pour lui.

Ivey a déclaré que son père, qui a été retrouvé dans l’appartement de son ami à Los Angeles le 28 septembre, est décédé d’une crise cardiaque. Ivey, qui porte le nom de son père, a célébré son 33e anniversaire le même jour.

Il a qualifié la mort de son père de “choc total”, mais a déclaré qu’il savait que le rappeur “Gangsta’s Paradise” ne regrettait rien.

COOLIO, RAPPEUR GRAMMY AWARD, MORT À 59 ANS

“Je sais qu’il n’avait aucun regret”, a-t-il déclaré au US Sun. “Il fait partie de ces personnes qui doivent vraiment accomplir le destin de sa vie.”

Il a ajouté: “C’était un choc complet. En même temps, vous savez, notre père nous a toujours préparés à des choses qui pourraient arriver. Mon père était une personne très spirituelle.”

Ivey a expliqué que Coolio souffrait d’asthme et prenait occasionnellement de la drogue, ce qui, selon lui, n’a joué aucun rôle dans la mort de son père.

“Mon père avait quelques complications de santé. Il s’occupait de ces choses. Il se passait beaucoup de choses avec l’asthme, un très mauvais asthme”, a-t-il déclaré.

“Il était pour la plupart sans drogue, mais mon père vivait pour la journée, tout le monde dans la vie a ses vices, mais ces vices ne l’ont jamais vraiment affecté en tant que père ou homme. Il est mort de causes naturelles. Il avait juste un cœur attaque”, a-t-il dit.

Coolio “ne craignait pas la mort”, a déclaré Ivey. “C’était une autre étape vers le paradis. Il avait ses propres croyances. Il croyait en une puissance supérieure et il croyait en lui-même.”

Il a dit que son père “croyait en la vie, en menant son esprit, en suivant son cœur. Quand vous vivez comme ça, parfois vous vivez vite.”

Ivey a ajouté : “Vous savez, il avait le sourire aux lèvres à l’heure du paiement. Et c’est tout ce qui compte.”

Son père ne voulait pas d’un “service funéraire traditionnel”, a-t-il déclaré. “Il ne voulait pas qu’il se passe trop de choses sur le corps, il voulait que tout le monde célèbre l’esprit. Je vais célébrer sa vie pour le reste de ma vie, pendant qu’il poursuit son voyage au paradis. Vous ne mourrez jamais vraiment si votre l’esprit est encore fort, vous allez à un endroit plus élevé.”

Coolio a eu sept enfants biologiques et trois beaux-enfants.

“C’était un père formidable”, a déclaré Ivey au point de vente. Il se souciait de ses enfants. Il mettrait sa carrière entre parenthèses pour nous, on se souciait le plus de nous. Quant à lui et moi, nous avions une excellente relation. Mon père m’a montré le monde, il m’a appris des choses, on a passé beaucoup de temps à se connaître.”