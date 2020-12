L’acteur adolescent Noah Jupe a reçu un salaire de 600 000 $ pour son rôle d’évasion en tant que fils de Nicole Kidman et Hugh Grant dans The Undoing.

Le fils de 15 ans de la légende de Corrie, Katy Cavanagh, n’avait que 13 ans lorsqu’il s’est engagé pour faire l’émission de HBO, qui était un succès fulgurant lors de sa diffusion le mois dernier.

Maintenant, les détails de son contrat lucratif ont été révélés, montrant que la star britannique Noah a été payée 100000 $, environ 87000 £, pour jouer Henry dans chacun des six épisodes captivants du thriller psychologique.

Et ce n’est pas la seule compensation que l’écolier a reçue, selon son contrat avec les mineurs.







Déposé au tribunal du comté de LA et vu par le site Web TMZ, le contrat garantissait également à Noah au moins cinq billets aller-retour en classe affaires pour lui et ses parents de s’envoler pour New York, où l’émission a été filmée.

En tant que non new-yorkais, le contrat prévoyait également l’utilisation d’un appartement de trois chambres, une commodité rare à New York.

Noah, qui est également apparu dans Downton Abbey, le film d’horreur The Quiet Place et The Night Manager, a reçu une indemnité journalière de 100 $ (76 £) et une allocation Uber hebdomadaire de 350 $ (265 £).







La mère de Noah, Katy, a joué Julie Carp dans le feuilleton ITV Coronation Street de 2008 à 2015, inspirant Noah à suivre ses traces d’actrice.

Après avoir découvert le lien, les fans de Corrie ont exprimé leur surprise face à la «dynastie des acteurs».

« Henry est britannique dans la vraie vie !? » a tweeté un téléspectateur, alors qu’ils louaient l’accent américain irréprochable du jeune acteur dans le drame.







« L’enfant qui a joué Henry dans The Undoing (Noah Jupe) était absolument le meilleur acteur de tout cela », a commenté un autre fan de la série.

Le mystère du meurtre – avec les parents de Henry au cœur – a gardé les fans saisis alors qu’ils tentaient de découvrir la véritable identité du tueur après l’arrestation de Jonathan Fraser, joué par Hugh Grant.