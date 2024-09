Le fils accusé du meurtre de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère sera extradé

Un New-Yorkais accusé de tuer son père, sa belle-mère et son demi-frère au Vermont, plus tôt ce mois-ci, a comparu jeudi devant le tribunal de Lake George et a renoncé à une audience d’extradition, selon le procureur.

Brian Crossman Jr., 23 ans, de Granville, New York, fait face à trois chefs de meurtre aggravé dans les fusillades mortelles de Brian Crossman Sr., 46 ans, Erica Pawlusiak Crossman, 41 ans, et Colin Taft, 13 ans, dans leur domicile de Pawlet, Vermont, le 15 septembre, a annoncé la police d’État. Il sera transféré au Vermont pour faire face à des accusations.

L’enquête a révélé des preuves significatives liant Crossman Jr. aux meurtres, notamment des informations numériques, des déclarations, des blessures et divers entretiens, a indiqué la police de l’État du Vermont. Son défenseur public qui le représente à New York n’a pas répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires.

Une recherche sur son téléphone portable a révélé plusieurs recherches sur Internet liées à des tueurs en série et à des meurtres non résolus, a indiqué la police. Des proches ont déclaré à la police qu’il entretenait une relation difficile avec son père en raison de la santé mentale et des troubles d’apprentissage de Crossman Jr.

Il passait le week-end avec son père et sa belle-mère alors que sa mère était absente de la ville, selon un affidavit de la police. Le couple s’était marié en juillet et Erica Crossman a dit à l’amie de son mari qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec Crossman Jr. à la maison et qu’elle avait peur d’être seule avec lui, selon un affidavit de la police. Crossman Jr. a appelé la police peu avant 4 heures du matin le 15 septembre pour signaler qu’il avait trouvé les trois membres de la famille abattus et que la résidence était couverte de sang, a indiqué la police.

Il a ensuite accepté de rencontrer le caporal Joseph Duca de la police de l’État du Vermont, qui a déclaré que lors de leur rencontre, les vêtements de Crossman Jr. étaient couverts de sang, selon l’affidavit.

Crossman Jr. a déclaré que ses vêtements étaient couverts de sang parce qu’il avait tenté de traîner son père décédé hors de la maison et de le charger dans un véhicule utilitaire pour l’emmener chez sa grand-mère de l’autre côté de la route, a indiqué la police.

La police a déclaré avoir trouvé plusieurs armes et munitions autour de la maison alors qu’elle enquêtait sur les meurtres, notamment une arme de poing semi-automatique sur un tapis dans le vestiaire, un fusil de chasse de calibre 12 sur une table dans la salle à manger, un autre fusil de chasse sur un canapé. , ainsi qu’une armoire à armes à feu ouverte et un coffre-fort pour armes à feu.

Crossman Jr. a été admis dans une unité de santé mentale de l’hôpital de Glens Falls le 15 septembre, selon la police. La police de l’État de New York l’a arrêté le 19 septembre et il a comparu pour la première fois devant le tribunal du comté de Warren, accusé d’être un fugitif de la justice vendredi. Il est détenu sans caution.