Le film “Workaholics” annulé seulement 5 semaines avant le début de la production, confirme la star Adam DeVine

Paramount + a débranché le nouveau film “Workaholics” cinq semaines seulement avant sa mise en production.

La star Adam DeVine a confirmé le nouvelles sur Instagram.

La populaire série télévisée “Workaholics” a été diffusée sur Comedy Central pendant sept saisons, couvrant 86 épisodes entre 2011 et 2017.

La prémisse était centrée sur les bouffonneries folles de trois colocataires d’université vivant ensemble à Rancho Cucamonga, en Californie, travaillant comme télévendeurs.

DeVine, Anders Holm et Blake Anderson étaient également les co-créateurs de la série, avec un collaborateur fréquent Kyle Newacheck, qui jouait Karl.

DeVine a noté sur Instagram, “Welp, Paramount + a décidé d’annuler le film Workaholics. De toute évidence, cette nouvelle est la plus lâche. Nous étions censés commencer le tournage dans 5 semaines! P + nous a dit [we] ne correspondent pas à leur nouvelle stratégie “globale””.

Il a ajouté: “Nous sommes profondément blessés par cette décision parce que nous étions tellement excités d’amener l’étrange une dernière fois. Je suis blessé de ne plus pouvoir travailler avec mes meilleurs amis. Je suis blessé pour les fans, et j’ai mal aux fesses pour notre fidèle équipe et les autres membres de la distribution qui vont maintenant devoir se démener pour trouver de nouveaux emplois.”

DeVine a apparemment connu le plus de succès de ses co-stars “Workaholics” depuis la fin de la série télévisée originale, ayant joué dans plusieurs films, dont la franchise “Pitch Perfect”.

La dernière entreprise de DeVine était un spin-off “Pitch Perfect” sous-titré “Bumper in Berlin”, où il joue le même personnage que dans les films précédents.