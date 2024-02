Le film Women in Entertainment du Hollywood Reporter est lancé au Canada – The Hollywood Reporter

Le journaliste hollywoodien a déclaré mercredi que sa célèbre marque Women in Entertainment s’étendait au Canada avec le lancement d’un nouvel événement, Women in Entertainment Canada.

Women in Entertainment Canada sera le premier sommet du genre qui rassemblera l’industrie canadienne de la télévision, du cinéma et de la musique pour célébrer et reconnaître les réalisations des femmes qui font avancer l’industrie dans leurs domaines respectifs.

Le journaliste hollywoodien publiera sa première liste canadienne des femmes de pouvoir en conjonction avec le sommet.

Le journaliste hollywoodien s’est associé à Access Canada, l’une des principales agences de gestion d’événements de l’industrie au Canada, pour produire le nouvel événement. Le lancement du premier Women in Entertainment Canada aura lieu le 30 mai 2024 au Park Hyatt de Toronto.

« Nous sommes ravis d’étendre notre franchise révolutionnaire Women in Entertainment à l’échelle mondiale avec Access Canada. Women In Entertainment a mis en lumière les réalisations incroyables de leaders dynamiques de cette industrie tout en aidant à développer les leaders de demain grâce à notre programme de mentorat unique en son genre », a déclaré Nekesa Mumbi Moody, co-rédactrice en chef de Le journaliste hollywoodien. « Notre partenariat avec Access Canada célébrera les réalisations des femmes qui ont établi le programme du divertissement au Canada et au-delà. Nous sommes enthousiasmés par ce merveilleux événement inaugural et avons hâte de poursuivre sur cette lancée pour les années à venir.

Ferne Cohen, président d’Accès Canada Avec l’aimable autorisation du sujet

Ferne Cohen, président d’Access Canada a déclaré : « Access Canada est extrêmement fier de s’associer à Le journaliste hollywoodien pour amener les femmes dans le divertissement au Canada. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons Women in Entertainment Canada, mettant ainsi en lumière les femmes incroyables qui propulsent toutes les facettes de l’industrie canadienne du divertissement. Inspiré par l’héritage exemplaire du Hollywood Reporter et méticuleusement conçu pour être authentiquement canadien, Women in Entertainment Canada sera un événement percutant et stimulant pour faire progresser l’industrie.

Pour plus d’informations et pour être ajouté à la liste de diffusion, veuillez visiter Les femmes dans le divertissement Canada.

Plus de détails sur l’événement seront annoncés bientôt.