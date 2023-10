12th Fail de Vidhu Vinod Chopra avec Vikrant Massey est basé sur la vie de l’officier IPS Manoj Kumar Sharma.

Le projet de réalisateur le plus récent de Vidhu Vinod Chopra, 12th Fail, a remporté un succès significatif au box-office et a doublé sa croissance. Le bouche à oreille a très bien fonctionné pour le film. le film a récolté un bénéfice net impressionnant de 2,50 crores le deuxième jour, accumulant un total de 3,60 crores nets. Ce succès consolide sa position de force significative dans le monde du cinéma.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que 12th Fail, mettant en vedette les talentueux Vikrant Massey et Medha Shankar, a affiché un taux de croissance extraordinaire, avec une augmentation remarquable de 134 % de ses recettes au box-office. Cette avancée remarquable a laissé les initiés et les fans de l’industrie stupéfaits par l’impact profond du film.





Initialement, le film était sorti sur 600 écrans avec 2 300 projections, mais grâce à une réponse sans précédent et à un bouche à oreille positif, ce nombre a considérablement augmenté au cours des deux premiers jours seulement.

Notamment, 12th Fail a été chaleureusement accueilli par le public régional. Les circuits de Delhi et du Pendjab, en particulier, ont connu une croissance sensationnelle de 150 %, soulignant le lien particulier qu’entretient le film avec les téléspectateurs du nord de l’Inde. À Mumbai, l’attrait du film a été tout aussi magnétique, atteignant une croissance impressionnante de 100 %.

12th Fail est basé sur la vie de l’officier IPS Manoj Kumar Sharma. À propos de la même chose, Vikrant a ajouté : “Beaucoup de choses se sont produites dans la vie de M. Manoj, il a eu une vie merveilleuse. Parfois, il est incroyable qu’en dépit de tant de difficultés, un homme puisse supporter autant de difficultés. Malgré tant de luttes, il a réussi dans la vie. Il m’a vraiment vraiment inspiré.”

Le dernier projet de réalisateur de Vidhu Vinod Chopra se penche sur les défis auxquels sont confrontés d’innombrables étudiants alors qu’ils s’efforcent de réussir l’examen d’entrée à l’UPSC. Cependant, il transcende les limites de cet examen singulier, transmettant un message puissant de résilience face à l’adversité et de l’importance de repartir à zéro après les revers.

Ce drame émotionnel, disponible en hindi, tamoul, telugu et kannada, devrait sortir dans le monde entier le 27 octobre. Il rivalisera notamment au box-office avec le film d’action aérienne de Kangana Ranaut, “Tejas”, “Sajini Shinde” de Mikhil Musale. Ka Viral Video”, “Aankh Micholi” d’Umesh Shukla et “Mujib: The Making of a Nation” de Shyam Benegal.

