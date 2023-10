Leo de Vijay a bien performé lors de sa première journée au box-office et a gagné Rs 64,80 crore Inde net. Selon les premières estimations, Leo a gagné 36,00 Cr Inde net lors de son deuxième jour pour toutes les langues.

Leo de Thalapathy Vijay, qui est sorti en salles le 19 octobre, est imparable puisque le film a franchi la barre des 100 crores de RS en Inde le deuxième jour. Selon les premières estimations, Leo a gagné Rs 36 lakh en Inde le jour 2.

Selon Trade Tracker Sacnilk, le film est prêt à entrer dans Rs 200 crore dans le monde. Leo, sorti en salles le 19 octobre, a battu plusieurs records au box-office dès son premier jour. La réponse au film a été tout simplement phénoménale, non seulement au sein de l’industrie cinématographique tamoule mais à l’échelle panindienne. Pendant ce temps, au milieu du battage médiatique du film, un clip est également apparu dans lequel deux fans de Vijay échangent des guirlandes et des bagues dans un théâtre de Pudukkotai, au Tamil Nadu. La vidéo est tirée de l’émission matinale, qui a commencé à 9 heures du matin dans l’État, car la Haute Cour de Madas et le gouvernement du Tamil Nadu n’ont pas autorisé les créateurs à diffuser des émissions matinales à 4 heures du matin et à 7 heures du matin.

Une comédie musicale d’Anirudh Ravichander, Leo met également en vedette Sanjay Dutt, Trisha, Gautham Vasudev Menon, Mysskin, Arjun, Mansoor Ali Khan et Priya Anand dans des rôles clés. L’artiste bourré d’action est le cinquième film réalisé par Lokesh Kanagaraj après Maanagaram, Kaithi, Master et Vikram.

Leo marque la deuxième collaboration entre l’acteur et le cinéaste après leur film à succès Master en 2021. Le réalisateur a créé Lokesh Cinematic Universe (LCU) en fusionnant les intrigues de ses deux films précédents, Kaithi et Vikram. On suppose que Leo est le troisième film de LCU.

LIRE | Revue Leo, publication de mises à jour en direct : le film de Thalapathy Vijay se prépare pour la plus grande ouverture mondiale de l’histoire du cinéma tamoul