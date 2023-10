Leo, réalisé par Lokesh Kanagaraj et mettant en vedette Vijay, a gagné Rs 140 crore le jour de son ouverture.

Leo de Thalapathy Vijay a battu des records au box-office dès son premier jour. Le film est sorti en salles le jeudi 19 octobre et la réponse a été phénoménale. Le film a réussi à battre des records non seulement dans l’industrie cinématographique tamoule mais également dans toute l’Inde. Selon des sources commerciales, Leo a gagné Rs 140 crore brut dans le monde, le plus élevé pour tous les films tamouls le jour de sa première.

Le tracker commercial Sacnilk a estimé le bénéfice net national de Leo au premier jour à Rs 68 crore, l’un des plus élevés jamais enregistrés pour un film tamoul. En outre, le film rapporte également plus de 8 millions de dollars à l’étranger ce jour-là, ce qui porte ses revenus mondiaux à environ Rs 140 crore. Le chiffre est le plus élevé de tous les films indiens en 2023, battant Adipurush de Prabhas (Rs 130 crore) et Jawan de Shah Rukh Khan (Rs 129 crore).

Le chiffre de Rs 140 crore est également le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire du cinéma tamoul, dépassant facilement la barre de Rs 110 crore fixée par le hit 2.0 de Rajinikanth d’il y a cinq ans. Leo a désormais rejoint la liste restreinte des clubs qui ont gagné plus de Rs 100 crore dans le monde le jour de son ouverture. Les autres membres de ce club sont RRR, Baahubali 2, KGF 2, Saaho, Pathaan, ainsi qu’Adipurush, 2.0 et Jawan.

Leo connaîtra probablement une certaine baisse des collections le deuxième jour, mais si les réservations à l’avance sont une indication, la baisse ne sera pas trop importante. Cela signifie que le film devrait dépasser Rs 100 crore au niveau national et Rs 200 crore dans le monde en deux jours. Et si le bouche à oreille se maintient, le film de Lokesh Kangaraj pourrait continuer à enregistrer un très fort week-end d’ouverture de Rs 400 crore, ce qui lui donnerait une chance de battre le box-office de tous les temps du cinéma tamoul 2.0 en gagnant un record de Rs 745 crore.

De nombreux experts commerciaux prédisent même que Leo ira au-delà et touchera la barre des 1 000 crores de roupies, ce que seuls six films indiens ont fait jusqu’à présent, et aucun d’entre eux n’est tamoul. Le film a certainement aidé Vijay à se réaffirmer en tant qu’acteur tamoul prééminent de sa génération.