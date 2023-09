Le film Triangle des Bermudes réalisé par Marc Webb de Blanche-Neige

Fans de À la recherche de, Mystères non résolus, Aéroport ’77et d’autres médias enquêtant un phénomène culte très particulierréjouis-toi : le triangle de Bermudes est enfin avoir une éclaboussure Renouveau hollywoodien. Réalisateur Marc Webb (L’incroyable homme-araignée et sa suite, plus Le prochain live-action de Disney Blanc comme neige) a signé pour diriger le film d’action-aventure de Skydance, promis depuis longtemps, qui se déroule dans le zone mystérieuse.

Date limite a eu les premières nouvelles de l’embauche de Webb et prévient que « bien que le studio travaille sur le projet depuis un certain temps, cette version en est encore à ses débuts car aucun scénariste n’a été attaché et jusqu’à la fin de la grève de la WGA, cela restera le même. » L’échange note également que Webb ne devrait pas co-écrire, bien qu’il collaborera avec celui qui obtiendra le poste après la grève.. Quant à l’intrigue, « elle se déroulera dans la partie mystérieuse des Caraïbes où des avions et des navires ont disparu au fil des années ».

Cela ne nous dit pas grand-chose, mais les producteurs Skydance, qui ont participé Top Gun : Maverick et Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie—je sais une chose ou deux sur les avions qui se déchaînent, séquences d’action exagérées et vétérinaire de films de super-héros Webb, qui était également producteur exécutif sur Trésor national-ish série Paramount+ Sang et trésora aussi son «Regarde ça-cascade audacieuse” bonne foi. Ainsi, même si les accros du Triangle des Bermudes peuvent espérer voir des manigances surnaturelles et/ou extraterrestres dans le cadre de l’intrigue, nous pouvons au moins supposer qu’une action de premier ordre sera sur la table. (Mais les extraterrestres seraient aussi cool.)

Que pensez-vous de l’utilisation le Triangle des Bermudes comme dispositif d’intrigue d’action-aventure en 2023? Partagez vos choix de casting et aussi ton préféré À la recherche de eépisode ci-dessous.

