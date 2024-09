Le film « The Life of Chuck », lauréat du TIFF, est-il un prétendant aux Oscars ?

Le Festival international du film de Toronto 2024 a été un succès à bien des égards, lançant de nombreux titres sur le marché à la recherche d’acheteurs, et d’autres dans la saison d’automne, y compris la vague habituelle de prétendants aux Oscars. Mais le festival continue de se contracter, avec des sièges vides dans les plus grandes salles.

De nombreux titres n’ont pas été vendus rapidement. Selon les acheteurs, beaucoup demandaient trop d’argent, ce qui devrait finir par se faire sentir. Le film familial de David Gordon Green, « Casse-Noisette », avec Ben Stiller, a trouvé preneur sur Hulu, et Paramount vient d’acheter le thriller sur les Jeux olympiques de Munich « September 5 » pour une sortie en novembre, promettant une campagne pour les Oscars.

Étonnamment, « The Life of Chuck », sans distributeur, a remporté le People’s Choice Award qui mène généralement à une nomination aux Oscars et parfois à une véritable victoire (« Nomadland », « Green Book », « Twelve Years a Slave » et « The King’s Speech »). La probabilité que le film devienne instantanément un prétendant aux Oscars comme l’a fait « American Fiction » l’année dernière reste mince.

Pour que cela se produise, il faudra un distributeur prêt à monter une campagne coûteuse dans un délai serré (« The Wrestler » et « Moi, Tonya » y sont parvenus). Les deux derniers films à avoir remporté le People’s Choice Award sans distributeur sont « Where Do We Go from Here » (repris par Sony Pictures Classics fin septembre) et « Bella » (racheté par Roadside après presque un an).

Les critiques pourraient aider « The Life of Chuck » à dépasser ses racines de genre fantastique, puisque le réalisateur d’horreur Mike Flanagan, qui a adapté une nouvelle de Stephen King, penche cette fois vers le doux et l’encourageant. Le film plait au public et, avec une gestion prudente et l’aide de la star charismatique Tom Hiddleston, il pourrait aller loin. Mais il se situe à 66 sur Metacritic, alors que la plupart des prétendants aux Oscars se situent autour de 70 ou 80. Des exceptions ? Le nominé pour le meilleur film et lauréat du meilleur acteur « Bohemian Rhapsody » (Metascore : 49), et les lauréats du meilleur film « Green Book » (69) et « Crash » (66). Les critiques ne reflètent pas toujours les goûts de l’Académie. Mais « The Life of Chuck » est aussi américain que la tarte aux pommes, et l’Académie a récemment penché vers l’international.

À noter : « The Life of Chuck » a été soutenu par la société de production, de financement et de ventes internationales FilmNation Entertainment, qui a également soutenu « Anora », « Maria » et « Conclave ». Le PDG de FilmNation, Glen Basner, profite de cette saison des festivals.

A ce stade de la chronologie des récompenses, il est facile pour les pronostiqueurs de désigner à droite et à gauche les prétendants aux Oscars. Mais les favoris restent les deux mêmes lauréats du prix de Cannes : la deuxième dauphine du People’s Choice Award « Anora » (Neon) et la première dauphine « Emilia Pérez » (Netflix). Tous les autres tentent de rattraper leur retard.

Les prix des festivals apportent une bouffée d’oxygène supplémentaire. Le lauréat du Lion d’or de Venise, « The Room Next Door » (Sony Pictures Classics), pourra compter sur la bonne volonté du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar et de ses deux stars, Tilda Swinton et Julianne Moore. Son premier film en langue anglaise devrait bien se classer au prochain Festival du film de New York. Mais les critiques sont mixte; un box-office fort créerait une dynamique.

Tilda Swinton, Pedro Almodóvar et Julianne Moore assistent à la séance photo du film « The Room Next Door » lors du 81e Festival international du film de Venise Photo de Victor Boyko/Getty Images

Après le triplé des festivals d’automne de Venise, Telluride et Toronto, la liste des prétendantes au titre de meilleure actrice est énorme. Personne ne sait qui restera debout, mais la popularité (et la volonté de travailler dans la salle), qui se fait attendre, et les applaudissements des critiques pousseront certaines actrices à se démarquer.

Parmi les actrices déjà oscarisées, on trouve Angelina Jolie (« Une vie volée »), qui incarne la diva de l’opéra Maria Callas dans ses derniers jours dans « Maria » de Pablo Larraín (Netflix), Nicole Kidman, lauréate du prix de la meilleure actrice à Venise (« The Hours »), qui repousse une fois de plus les limites de la sexualité intime à l’écran dans « Babygirl » de la réalisatrice néerlandaise Halina Reijn (que A24 sortira le jour de Noël), et Julianne Moore (« Still Alice »), qui soutient une amie mourante (Swinton) dans ses derniers jours dans « The Room Next Door ». Swinton, qui a également remporté un Oscar pour son rôle dans « Michael Clayton »), pourrait décrocher un rôle.

En retard : Amy Adams, avec six nominations, a reçu des éloges pour le drame fantastique familial hybride de Marielle Heller « Nightbitch » (Searchlight), mais les critiques globales ont été mixteDe manière anecdotique et peut-être prévisible, le film sur une mère au foyer en colère et insatisfaite a mieux plu aux femmes qu’aux hommes.

Aunjanue Ellis-Taylor, qui a déjà été nominée pour le prix du meilleur acteur dans le film « King Richard », brille dans le premier long métrage de fiction percutant du documentariste RaMell Ross, « Nickel Boys » (Amazon/MGM). Heureusement, elle est en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, un domaine moins encombré.

Marianne Jean-Baptiste, avec une nomination (« Secrets & Lies »), livre une performance impressionnante dans « Hard Truths » (Bleecker Street), ses retrouvailles avec Mike Leigh, dans le rôle d’une femme âgée qui ne voit rien de positif dans son monde et s’en prend avec colère à tout le monde autour d’elle.

«Dures vérités» Rue Bleecker

Demi Moore n’a jamais été nominée aux Oscars. Après une carrière prestigieuse à Hollywood, l’actrice chevronnée se révèle dans le film d’horreur féministe de Coralie Fargeat, « The Substance », qui a accumulé les éloges des critiques. raves Depuis Cannes. Bien sûr, la question est de savoir combien d’acteurs sont prêts à aller voir un film qui dépasse les bornes. Les acteurs qui voient la performance courageuse et dénudée de Moore devraient l’accepter.

Florence Pugh, avec une nomination (« Les Filles du Docteur March »), se donne à fond en tant que chef, épouse et mère luttant contre le cancer dans l’histoire d’amour sensible de John Crowley « We Live in Time » (A24), mais elle est confrontée à une rude concurrence.

Saoirse Ronan, avec quatre nominations, a été la première à être choisie raves Elle a été récompensée au Sundance pour son rôle d’alcoolique en rémission dans les îles Orcades dans le drame bien tourné de Nora Fingscheidt « The Outrun » (Sony Pictures Classics). Elle n’a jamais donné une prestation aussi médiocre, mais ce film austère est un film difficile à interpréter.

Parmi les débutants prometteurs, on trouve la jeune Mikey Madison, qui dans « Anora » joue une escorte de danse new-yorkaise qui épouse à Las Vegas un rejeton russe incontrôlable dont les parents tentent d’annuler le mariage. Elle est hilarante et touchante. Le personnage principal de la comédie musicale « Emilia Pérez » est interprété par la magnétique actrice espagnole Karla Sofia Gascón, tandis que Zoe Saldaña et Selena Gomez sont en compétition pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Karla Sofia Gascon

La première du festival de Toronto 2023 a été la comédie dramatique « His Three Daughters » d’Azazel Jacobs (Netflix), avec Carrie Coon, Natasha Lyonne et Elizabeth Olsen, toutes deux tout aussi incandescentes dans ce drame souvent drôle sur trois sœurs qui se disputent alors que leur père bien-aimé meurt dans la pièce voisine. Netflix n’a pas encore décidé comment gérer ses catégories.

Du côté des acteurs, les mêmes vérités s’appliquent, mais la concurrence est moins vive et il y a plus de place pour les nouveaux venus, comme A Complete Unknown, Gladiator II et bien d’autres encore. Parmi ceux qui ont déjà remporté un Oscar, on trouve Adrien Brody (« Le Pianiste »), qui revient dans « The Brutalist », le film de Brady Corbet, favori des critiques, qui a remporté le Lion d’argent du meilleur réalisateur à Venise.

En retard : Ralph Fiennes, avec deux nominations, domine le thriller palpitant d’Edward Berger sur le Vatican, « Conclave », qui est raconté du point de vue de son personnage alors qu’il supervise l’élection d’un nouveau pape. Un deuxième film, « The Return », sur l’arrivée d’Ulysse sur l’île d’Ithaque, ne fera que renforcer sa position parmi les meilleurs acteurs de cinéma actuels.

‘Conclave’ Avec l’aimable autorisation de Focus Features

Colman Domingo, avec une nomination, fait suite à « Rustin » de l’année dernière avec une performance courageuse et déchirante dans le rôle d’un détenu de prison qui joue et écrit du théâtre pour rester sain d’esprit dans « Sing Sing » de Greg Kwedar, qui après avoir remporté le prix du public à SXSW, A24 est sorti le 2 août critiques élogieuses et un box-office médiocre.

Jesse Eisenberg, avec une nomination (« The Social Network »), est en course pour écrire, réaliser et jouer à Sundance Choix des critiques « A Real Pain » (Searchlight), qui devrait valoir à Kieran Culkin sa première nomination, pour l’Oscar du meilleur second rôle.

Andrew Garfield, avec deux nominations, offre une performance naturaliste et émouvante dans le rôle d’un mari et père confronté au diagnostic de cancer de sa femme dans « We Live in Time » (A24).

Brian Tyree Henry, avec une nomination (« Causeway »), joue l’entraîneur acharné et passionné d’une jeune boxeuse (Ryan Destiny) de Flint, Michigan, dans le film de la directrice de la photographie devenue réalisatrice Rachel Morrison. bien évalué le biopic sportif « The Fire Inside » (MGM/Amazon), qui pourrait bien plaire aux familles à Noël.

Parmi les nouveaux venus, on trouve Harris Dickinson, qui rivalise avec Kidman dans « Babygirl » dans le rôle d’un stagiaire qui défie son patron de plusieurs manières.

Je laisse de côté une tonne de films qui ont bien marché dans les festivals, du drame de catch « Unstoppable » (MGM/Amazon) du monteur devenu réalisateur William Goldenberg avec Jharrel Jerome et Jennifer Lopez, au thriller bien réalisé de Justin Kurzel « The Order » (Vertical Entertainment), avec Jude Law dans le rôle d’un agent du FBI robuste. Ces films pourraient faire leurs preuves avec le temps.

En fait, inévitablement, beaucoup des films que j’ai mentionnés perdront de leur attrait à mesure que la course aux récompenses s’amenuisera.