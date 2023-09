Le film Taylor Swift Eras Tour fait peur à l’Exorciste le 13 octobre

Deux choses bouleversent vraiment Hollywood ces jours-ci : syndicats et Taylor Swift. jeudi matin Swift a annoncé qu’elle entrait dans la saison cinématographique d’automne en sortant un film de près de trois heures basé sur son blockbuster Tournée des époques. La nouvelle a envoyé des foules de fans vers les sites de billetterie en ligne et a fait trembler les studios de cinéma.

Le film, intitulé Taylor Swift : la tournée des époques, est prévu pour le vendredi 13 octobre, une date qui avait longtemps été revendiquée par sans doute la plus grande sortie d’horreur de la saison, Universal et Blumhouse L’Exorciste : croyant. Cependant, quelques heures après que le film de Swift ait commencé à faire salle comble à travers le pays, le producteur de ce film Jason Blum lui-même a pris X, anciennement Twitter, citant Swift et annonçant qu’il décalait la date de sortie du film. « Regarde ce que tu m’as fait faire », Blum posté. « L’Exorciste : croyant passe au 10/6/23″, puis il a ajouté le hashtag « #TaylorWins ».

L’Exorciste se retrouve désormais dans un week-end plus compétitif et plus éloigné des vacances lucratives d’Halloween. Il s’ouvrira contre les stars de GameS meilleur film d’action Argent stupideet un autre film d’horreur intitulé Quand le mal se cache. Cela devrait toujours gagner le week-end, ce qui était pratiquement garanti auparavant, mais cette année, le vendredi 13 n’appartiendra pas à Jason Voorhees (ou L’Exorciste). Il appartiendra à Taylor Swift. De plus, il y aura certainement des ramifications dans les semaines à venir. Apple pensait avoir un week-end gratuit le 20 octobre avec le drame de Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleurie, Par exemple. Ce n’est plus le cas.

Et même si Blum et Universal sont les premiers à agir grâce au film de Swift, une grande partie d’Hollywood pourrait emboîter le pas. Indépendant rapporte que la plupart des dirigeants n’avaient aucune idée qu’une version cinématographique de peut-être la plus grande tournée de concerts de l’histoire allait arriver si tôt et ont passé une bonne partie de la journée à y réagir. Il est distribué par AMC, qui traite souvent avec les studios comme l’une des plus grandes chaînes de cinéma, mais désormais un grand nombre de ses propres écrans diffuseront son propre film. Qu’est-ce que cela signifie pour tout le reste ? De plus, le film de Swift a un prix fixe de 19,89 $ pour les adultes et de 13,13 $ pour les enfants (deux chiffres auxquels le chanteur fait fréquemment référence), ce qui est étrange car les cinémas, et non les distributeurs, sont censés fixer le prix des billets. Mais dans ce cas, le distributeur est le théâtre.

Le fait est que ce qui semblait être une saison de cinéma d’automne plutôt sans incident l’est toujours. la saison des films d’automne, seulement maintenant c’est La version de Taylor.

