Le film Sunny Deol frappe Rs 55 crore, le meilleur résultat du jour de l’indépendance jamais réalisé dans le cinéma indien

Gadar 2 de Sunny Deol et Ameesha Patel est prêt à gagner Rs 55 crore le jour 5.

Gadar 2 avec Sunny Deol et Ameesha Patel se porte extrêmement bien au box-office. Le film est prêt à franchir la barre des 200 crores de roupies en Inde. Selon les premières estimations de sacnilk.com, le film pourrait rapporter 55 crores de roupies le cinquième jour.

Selon le rapport, le film gagnera Rs 55 crore, ce qui sera le meilleur revenu jamais enregistré pour le Jour de l’Indépendance. Mardi, à l’occasion du Jour de l’Indépendance, le film avait une occupation globale de 88,85% en hindi. La collection globale du box-office indien s’élèvera à Rs 229 crore. Le premier jour, le film a rapporté Rs 40,1 crore, 43 crore le jour 2, 51,7 crore le jour 3, Rs 38,7 crore le jour 4.





Le film a gagné un énorme net de Rs 39 crore en Inde lundi, bien plus que n’importe quel film hindi auparavant. En comparaison, Pathaan de Shah Rukh Khan – le film hindi le plus rentable en Inde – avait gagné Rs 27 crore le premier lundi il y a à peine six mois. Avec cela, Gadar 2 a porté ses revenus de quatre jours en Inde à plus de Rs 170 crore et brut mondial à plus de Rs 200 crore.

Pendant ce temps, peu de temps après la sortie de Gadar 2, une projection spéciale a été organisée par Esha pour les membres de la famille et les amis proches. Sunny et Bobby ont assisté à la projection et ont même posé avec Esha et Ahana devant les médias.

Les photos et vidéos de la projection sont devenues virales sur Internet, et Papa Deol, Dharmendra a également vu la vidéo. L’acteur vétéran est devenu ému après avoir regardé la réunion, et il a partagé ses réflexions à ce sujet sur Internet. Sur Twitter, Dharmendra a remercié le public pour l’amour et l’acceptation de Gadar 2 et a écrit : « Les amis vous aiment tous (emoji du cœur) pour avoir fait de Gadar 2 un grand succès… L’unité (est) une grande bénédiction. »

Récemment, le fils de Sunny Deol, Karan Deol, s’est marié avec Drisha Acharya, cependant, l’absence d’Esha Deol et Hema Malini aux festivités du mariage a fait la une des journaux. Bien qu’Esha ait été absente du mariage, elle a écrit une note sincère pour les jeunes mariés sur Instagram et a écrit : « Félicitations Karan et Drisha. Je vous souhaite à tous les deux une vie d’unité et de bonheur (emojis coeur rouge et amulette mauvais œil). En ce qui concerne Gadar 2, le film a déjà gagné Rs 83 crores en deux jours, et le film est très performant au box-office.