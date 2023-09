Le film submersible OceanGate Titan déjà en développement

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415710/415710_600x315.jpg

Depuis la tragédie du submersible Titan, survenue il y a quelques mois, il semblait inévitable qu’ils veuillent explorer cette histoire dans un film, et il y avait même une rumeur selon laquelle James Cameron (réalisateur de Titanic – 88%) allaient le faire, mais il a lui-même réfuté la rumeur avec colère. Maintenant c’est une réalité, eh bien date limite a rapporté en exclusivité que MindRiot Entertainment développait un film qui sera coproduit par E. Brian Dobbins (Le noircissementNoirâtre – 100 %).

Le film sur Titan sera écrit par Justin MacGregor et Jonathan Keasey, et traitera des périodes avant, pendant et après la tragédie. Keasey a déclaré que la mémoire des victimes sera honorée tout en critiquant les médias qui ont exploité l’incident :

Titan Submersible (Image : Forbes)

La tragédie de Titan est un autre exemple d’un système mal informé et prompt à attaquer, en l’occurrence notre cycle médiatique incessant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui condamne et ruine la vie de tant de personnes sans procédure régulière. La vérité est la seule chose qui compte. Et le monde a le droit de connaître la vérité, toujours, et non l’appât lascif qui nous est lancé dans la gorge par ceux qui recherchent leurs cinq minutes de gloire. La vie n’est pas noire et blanche. C’est compliqué. Il y a des nuances. Toujours des nuances.

À quoi ressemblait la tragédie du submersible Titan ?

Le 18 juin 2023, le Titan, un bathyscaphe expérimental exploité par OceanGate, a subi un accident mortel dans l’Atlantique Nord alors qu’il effectuait une expédition touristique pour observer les restes du Titanic. Le submersible, conçu pour descendre jusqu’à 4 km de profondeur, transportait cinq personnes et a perdu la communication une heure et 45 minutes après son immersion, provoquant l’activation des protocoles de recherche et de sauvetage.

Ce véhicule, malgré sa technologie avancée et ses matériaux de construction tels que la fibre de carbone et le titane, avait soulevé des problèmes de sécurité, car OceanGate avait évité les processus de certification, arguant qu’ils entravaient l’innovation. Les touristes à bord ont payé 250 000 $ US pour cette expérience, sachant qu’ils participaient à une expédition dans un véhicule expérimental et non certifié, qui impliquait des risques considérables.

Après 80 heures de recherches intenses menées par des équipes internationales, des débris du Titan ont été découverts à 488 mètres de la proue du Titanic. Les éléments de preuve faisaient état d’une implosion de la coque pressurisée qui, selon les données de la marine américaine, aurait provoqué la mort instantanée de tous les occupants. Diverses parties du submersible ont été retrouvées, mais des informations non confirmées font état de restes humains parmi les décombres. Les fragments de Titan ont ensuite été récupérés et transportés à St. John’s, à Terre-Neuve, le 28 juin pour une enquête plus approfondie.

L’événement a eu un fort impact, générant des débats sur les limites éthiques et de sécurité des expéditions sous-marines expérimentales. La tragédie de Titan met en lumière les vulnérabilités et les risques inhérents à l’exploration sous-marine, même avec la technologie moderne, mais elle nous amène surtout à remettre en question les fondements mêmes de l’entrepreneuriat.

« L’esprit entrepreneurial » du PDG Ruée vers Stockton Cela a conduit au désastre pour OceanGate en ignorant le fait que son submersible n’avait pas de certification de qualité internationale. Même si le Titan disposait de capacités avancées, il était considéré comme un risque par des experts tels que Robert McCallum, qui a prévenu Rush. Il a cependant rejeté ces inquiétudes, arguant que son approche était basée sur l’innovation et l’ingénierie, contre « l’orthodoxie ». La tragédie du Titan a ouvert des débats sur les limites éthiques et de sécurité de l’innovation et les risques pris pour l’ambition et le profit, comparant les actions et les déclarations de Rush avec celles des créateurs du Titanic lorsqu’ils ont défié Dieu de couler le navire.

