Le film SS Rajamouli RRR DETHRONED par la star de Rajinikanth Muthu alors qu’il devient le plus gros succès au Japon

RRR de SS Rajamouli, qui mettait en vedette Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux, tourne avec succès dans les salles au Japon. Cependant, le film remporte plusieurs prix dans des festivals de cinéma internationaux et est prêt pour les nominations aux Oscars. RRR aurait gagné plus de Rs 20 crore au Japon et reste le film le plus rentable dans de nombreux endroits. Mais, récemment, Muthu de Rajinikanth a battu tous les records et a été le plus gros buteur du Japon. Oui, tu l’as bien lu.

Muthu a conservé la première place au Japon en battant le RRR du SS Rajamouli. En parlant de RRR, le film a été soumis dans 14 catégories aux Oscars 2023. Les fans de RRR s’attendent à ce que le film reçoive deux ou trois nominations aux Oscars qui auront lieu le 12 mars 2023. Le scénario de RRR est d’environ deux Telugu combattants de la liberté, Alluri Seetharama Raju et Komaram Bheem qui se battent pour la justice contre la domination britannique.

Muthu est sorti il ​​y a deux décennies et le film continue de gagner des cœurs au niveau mondial. Le film se porte exceptionnellement bien et aurait rapporté Rs. 23,50 crores au Japon. Eh bien, on s’attend à ce que RRR croise les chiffres et établisse de nouveaux records. Le RRR du SS Rajamouli est arrivé en tête au Japon après Baahubali: The Conclusion pour la deuxième année consécutive. La dernière partie du film a duré 100 jours dans les salles au Japon et a rapporté plus de 300 millions de yens. Mais, le film n’a pas réussi à dépasser la collecte détenue par Muthu de Rajinikanth qui est réalisé par KS Ravikumar avec 400 millions de JYP.

Côté travail, SS Rajamouli a récemment confirmé que son père, l’écrivain vétéran KV Vijayendra Prasad travaillait sur le scénario de RRR 2. SS Rajamouli a même été signé par l’agence artistique américaine Creative Artists Agency pour la campagne des Oscars du film. RRR a globalement collecté Rs. 1000 crores dans le monde.