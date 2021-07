Le film ‘Soorarai Pottru’ de la superstar du Sud Suriya sera refait en hindi, Sudha Kongara pour diriger le projet

La superstar du Sud, Suriya Sivakumar, a annoncé lundi 12 juillet la sortie de son film très acclamé « Soorarai Pottru » (Louez les braves). sera refait en hindi. Sudha Kongara, qui a réalisé le film original, dirigera également le remake. Suriya a consulté son Twitter et a fait l’annonce.

« Heureux d’annoncer notre association avec @Abundantia_Ent dirigé par @vikramix pour #SooraraiPottru en hindi, réalisé par #SudhaKongara @CaptGopinath #Jyotika @rajsekarpandian @ShikhaaSharma03 @2D_ENTPVTLTD. »

‘Soorarai Pottru’ est une histoire émouvante et percutante de Nedumaaran Rajangam ou Maara, jouée par Suriya, qui entreprend de faire voler l’homme ordinaire et, ce faisant, s’attaque à l’industrie la plus capitalistique au monde avec l’aide de sa famille, ses amis et pure volonté. Le film a été en partie inspiré par des événements de la vie du fondateur d’Air Deccan, le capitaine GR Gopinath. Il figurait parmi les dix films indiens à être projeté dans la catégorie Meilleur film étranger aux 78e Golden Globe Awards et a également été envoyé pour projection à la 93e Academy Awards. « Soorarai Pottru » est entré dans l’histoire en étant le seul film indien à être classé troisième sur la liste des films les mieux notés d’IMDb, avec une note de 9,1, derrière deux films légendaires – Shawshank Redemption (1994) et Le Parrain (1972). Parlant du film, Suriya a déclaré : « L’amour et l’appréciation qui ont été reçus sur Soorarai Pottru étaient sans précédent ! Dès l’instant où j’ai entendu cette histoire pour la première fois, j’ai senti que ce devait être un film pan-indien, parce que l’âme était telle. Cela me fait un immense plaisir de m’associer à Abundantia Entertainment, qui a toujours créé un contenu de qualité, pour raconter l’histoire inspirante du capitaine Gopinath en hindi. »

Le Capt GR Gopinath, fondateur d’Air Deccan, a exprimé son enthousiasme pour le remake en hindi. Il a déclaré: « Quand Sudha m’est venu pour la première fois avec l’idée de raconter l’histoire de mon voyage, j’ai immédiatement accepté en raison de la sincérité avec laquelle elle voulait faire le film ainsi que de la possibilité que mon voyage inspire les jeunes entrepreneurs, en particulier des villes et villages ruraux aux maigres ressources pour poursuivre leurs rêves et leurs passions. J’ai été submergé par la réponse à Soorarai Pottru et j’attends maintenant avec impatience l’adaptation du film en hindi ».

Le réalisateur Sudha Kongara ajoute : « J’ai été immédiatement attiré par l’histoire de Soorarai Pottru, l’histoire du capitaine Gopinath, un franc-tireur aventureux et un entrepreneur inspirant qui incarnait la Nouvelle Inde des années 90. Je suis reconnaissant pour tout l’amour que nous avons reçu jusqu’à présent et j’ai hâte de raconter cette histoire unique et incroyable en hindi. J’espère que ce remake officiel en hindi recevra également le même amour que l’original.

Outre Suriya, « Soorarai Pottru » mettait également en vedette Paresh Rawal, Aparna Balamurali, R Madhavan et Krishnakumar Balasubramanian dans des rôles clés.